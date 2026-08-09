FIFA主席英凡提諾被控與前下屬偷情 還幫小三付MBA學費
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾最近因為世界盃商業權計畫飽受批評，「每日電訊報」進一步報導，指他在任職歐洲足總（UEFA）期間，對疑似與他有私情的員工支付款項。
根據英國每日電訊報（The Telegraph）報導，具有義大利與瑞士雙重國籍的英凡提諾（Gianni Infantino），於2009年至2016年擔任歐洲足總秘書長期間，涉嫌利用職權，協助疑和他有染的同事獲得升遷。
每日電訊報昨晚報導，英凡提諾本人對此「堅決否認」。法新社今天聯絡國際足總時，尚未獲得回覆。
每日電訊報並未透露消息來源，說這名員工離職時獲得「6位數金額」的資遣費，以及約4萬5000英鎊（約6萬美元）的商學院學費補助。
對此，歐洲足總回覆法新社表示，當時「確實支付了這筆離職金」，也為這名員工負擔就讀當地商學院企管碩士課程（MBA）的學費。不過，歐洲足總強調「上述支付均遵循當時適用的員工離職規定」，而自2016年起「相關規範已更嚴格」。
每日電訊報引述國際足總發言人指出，已於2001年結婚的英凡提諾「強烈否認上述指控」，堅稱這些說法「完全不實」。
國際足總又說，「對任何不當行為或違反規章的暗示說法，均屬誹謗」，並且「過去在歐洲足總和國際足總都未曾有員工投訴英凡提諾行為，並無相關事件發生」。
英凡提諾預計明年3月尋求連任，在上月底曾宣布，要邀請私募基金投資FIFA，將世界盃的商業經營權交予私募基金來運作，此舉引發爭議，歐洲足總（UEFA）反對尤為強烈，此後英凡提諾本人便陷入輿論風暴。
報導指英凡提諾在2009年至2016年任UEFA秘書長期間，疑似與一名女員工有私情，並利用職權協助對方升遷，還涉及支付相關款項與離職補助。 根據報導與UEFA回覆，這名員工離職時領到6位數金額的資遣費，另獲約4萬5000英鎊的MBA學費補助；UEFA稱這些支付符合當時離職規定。 英凡提諾本人堅決否認所有指控，FIFA也稱相關說法完全不實，強調過去在UEFA與FIFA都未曾有員工投訴他，並指任何不當行為暗示都屬誹謗。
精華 FAQ
報導指英凡提諾在2009年至2016年任UEFA秘書長期間，疑似與一名女員工有私情，並利用職權協助對方升遷，還涉及支付相關款項與離職補助。
根據報導與UEFA回覆，這名員工離職時領到6位數金額的資遣費，另獲約4萬5000英鎊的MBA學費補助；UEFA稱這些支付符合當時離職規定。
英凡提諾本人堅決否認所有指控，FIFA也稱相關說法完全不實，強調過去在UEFA與FIFA都未曾有員工投訴他，並指任何不當行為暗示都屬誹謗。
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