我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

哈林區退伍軍人症疫情 逾50人告紐約市府 追究冷卻塔監管

FIFA主席英凡提諾被控與前下屬偷情 還幫小三付MBA學費

中央社／巴黎8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國際足球總會主席英凡提諾7日在哥倫比亞出席哥國總統就職典禮。(路透)
國際足球總會主席英凡提諾7日在哥倫比亞出席哥國總統就職典禮。(路透)

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾最近因為世界盃商業權計畫飽受批評，「每日電訊報」進一步報導，指他在任職歐洲足總（UEFA）期間，對疑似與他有私情的員工支付款項。

根據英國每日電訊報（The Telegraph）報導，具有義大利與瑞士雙重國籍的英凡提諾（Gianni Infantino），於2009年至2016年擔任歐洲足總秘書長期間，涉嫌利用職權，協助疑和他有染的同事獲得升遷。

每日電訊報昨晚報導，英凡提諾本人對此「堅決否認」。法新社今天聯絡國際足總時，尚未獲得回覆。

每日電訊報並未透露消息來源，說這名員工離職時獲得「6位數金額」的資遣費，以及約4萬5000英鎊（約6萬美元）的商學院學費補助。

對此，歐洲足總回覆法新社表示，當時「確實支付了這筆離職金」，也為這名員工負擔就讀當地商學院企管碩士課程（MBA）的學費。不過，歐洲足總強調「上述支付均遵循當時適用的員工離職規定」，而自2016年起「相關規範已更嚴格」。

每日電訊報引述國際足總發言人指出，已於2001年結婚的英凡提諾「強烈否認上述指控」，堅稱這些說法「完全不實」。

國際足總又說，「對任何不當行為或違反規章的暗示說法，均屬誹謗」，並且「過去在歐洲足總和國際足總都未曾有員工投訴英凡提諾行為，並無相關事件發生」。

英凡提諾預計明年3月尋求連任，在上月底曾宣布，要邀請私募基金投資FIFA，將世界盃的商業經營權交予私募基金來運作，此舉引發爭議，歐洲足總（UEFA）反對尤為強烈，此後英凡提諾本人便陷入輿論風暴。

精華 FAQ

  • 報導指英凡提諾在2009年至2016年任UEFA秘書長期間，疑似與一名女員工有私情，並利用職權協助對方升遷，還涉及支付相關款項與離職補助。

  • 根據報導與UEFA回覆，這名員工離職時領到6位數金額的資遣費，另獲約4萬5000英鎊的MBA學費補助；UEFA稱這些支付符合當時離職規定。

  • 英凡提諾本人堅決否認所有指控，FIFA也稱相關說法完全不實，強調過去在UEFA與FIFA都未曾有員工投訴他，並指任何不當行為暗示都屬誹謗。

世界盃

上一則

MLB／成為自由球員後 費爾柴德與水手重簽小聯盟約

下一則

MLB／山本由伸好投 大谷翔平10局敲安助道奇中止7連敗

延伸閱讀

FIFA為世界盃私有化致歉 重申力挺主席英凡提諾

FIFA為世界盃私有化致歉 重申力挺主席英凡提諾
世界盃／成員協會大力反對 國際足總放棄股權出售計畫

世界盃／成員協會大力反對 國際足總放棄股權出售計畫
擬出售世足股權引眾怒 英相柏能批FIFA主席不適任

擬出售世足股權引眾怒 英相柏能批FIFA主席不適任
歐洲足總揚言抵制世界盃 反對FIFA引進私人資本

歐洲足總揚言抵制世界盃 反對FIFA引進私人資本

熱門新聞

哈蘭德在足球場上總是高人一等。（歐新社）

哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」

2026-08-01 23:34
南韓足球隊6月世界盃比賽對陣南非的檔案照。（新華社）

韓足協大醜聞：性賄賂外籍裁判 包括世界盃奧運預選賽

2026-08-06 12:40
梅西（左）與其父梅西父親荷黑．梅西（右）。（路透資料照）

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

2026-08-08 12:51
阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

世界盃輸給西班牙…梅西捐8萬歐元 援助馬德里火災重建

2026-08-04 17:31
8月5日，梅西慶祝攻入個人第2球。(路透)

足球／梅西歸隊先發「凌空抽射」教練盛讚：畢卡索級踢法

2026-08-06 04:45
葡萄牙足球巨星C羅。（路透）

足球／C羅炫富「我的玩具」法拉利、McLaren停滿夢幻車庫

2026-08-05 04:45

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀