FIFA主席英凡提諾被控與前下屬偷情 還幫小三付MBA學費

國際足球總會主席英凡提諾7日在哥倫比亞出席哥國總統就職典禮。(路透)

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾最近因為世界盃 商業權計畫飽受批評，「每日電訊報」進一步報導，指他在任職歐洲足總（UEFA）期間，對疑似與他有私情的員工支付款項。

根據英國每日電訊報（The Telegraph）報導，具有義大利與瑞士雙重國籍的英凡提諾（Gianni Infantino），於2009年至2016年擔任歐洲足總秘書長期間，涉嫌利用職權，協助疑和他有染的同事獲得升遷。

每日電訊報昨晚報導，英凡提諾本人對此「堅決否認」。法新社今天聯絡國際足總時，尚未獲得回覆。

每日電訊報並未透露消息來源，說這名員工離職時獲得「6位數金額」的資遣費，以及約4萬5000英鎊（約6萬美元）的商學院學費補助。

對此，歐洲足總回覆法新社表示，當時「確實支付了這筆離職金」，也為這名員工負擔就讀當地商學院企管碩士課程（MBA）的學費。不過，歐洲足總強調「上述支付均遵循當時適用的員工離職規定」，而自2016年起「相關規範已更嚴格」。

每日電訊報引述國際足總發言人指出，已於2001年結婚的英凡提諾「強烈否認上述指控」，堅稱這些說法「完全不實」。

國際足總又說，「對任何不當行為或違反規章的暗示說法，均屬誹謗」，並且「過去在歐洲足總和國際足總都未曾有員工投訴英凡提諾行為，並無相關事件發生」。

英凡提諾預計明年3月尋求連任，在上月底曾宣布，要邀請私募基金投資FIFA，將世界盃的商業經營權交予私募基金來運作，此舉引發爭議，歐洲足總（UEFA）反對尤為強烈，此後英凡提諾本人便陷入輿論風暴。