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梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

中央社布宜諾斯艾利斯8日綜合外電報導
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梅西（左）與其父梅西父親荷黑．梅西（右）。（路透資料照）
梅西（左）與其父梅西父親荷黑．梅西（右）。（路透資料照）

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）的家人向路透證實，梅西長年患病的父親荷黑．梅西（Jorge Messi，以下簡稱老梅西）昨晚在一家醫療診所病逝，享壽68歲。

路透報導，梅西的家人指出，老梅西在人生最後幾個月，往返於阿根廷羅薩里奧市（Rosario）一家醫療中心及自宅之間，妻子與兒女陪伴在側。

世界盃結束後，梅西曾陪伴父親一段時間，之後才返回其效力的邁阿密國際（Inter Miami）足球俱樂部，並於一週前重返賽場。

自梅西早年效力西甲巴塞隆納開始，老梅西便一路陪伴兒子走過職業生涯，曾是兒子重要的支柱，並曾多年擔任他的經紀人。

梅西曾表示：「我從小就一直需要爸爸的認可。每場比賽結束後，我都會問他覺得我的表現如何。」

在阿根廷世界盃首賽出戰阿爾及利亞期間，梅西上演了帽子戲法，同時心中百感交集，他在慶祝首個進球後激動落淚。

梅西在隨後的記者會上解釋，自己落淚是因為「一些與足球無關的事情」，此前他經歷了「幾個艱難且複雜的日子」。

數天之後，梅西的家人發表聲明，談及老梅西的「健康情況」，告知公眾他正接受治療。

梅西父親荷黑．梅西（Jorge Messi）昨晚在一家醫療診所病逝，享壽68歲。...
梅西父親荷黑．梅西（Jorge Messi）昨晚在一家醫療診所病逝，享壽68歲。圖為2011年他觀看兒子在美洲盃足球賽（Copa America）首輪對哥倫比亞的比賽。（路透資料照）

精華 FAQ

  • 路透指出，梅西家人證實荷黑．梅西昨晚在一家醫療診所病逝，享壽68歲。近幾個月他往返醫療中心與住家，妻子及子女都陪在身邊。

  • 老梅西自梅西早年效力巴塞隆納起便一路陪伴，長年是兒子的重要支柱，也曾多年擔任梅西經紀人，對其職業發展與人生選擇影響深遠。

  • 文中提到，梅西在阿根廷世界盃首戰後激動落淚，事後表示與足球無關，因為他前幾天經歷艱難複雜的狀況，外界認為與父親病況有關。

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