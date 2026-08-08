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足球／2012世界盃被爆曾性招待裁判 南韓足協公開致歉

中央社／首爾8日電
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南韓足協在世界盃後面臨多事之秋。（美聯社）
南韓足協在世界盃後面臨多事之秋。（美聯社）

南韓足球國家代表隊在世足賽慘遭淘汰後，足球協會接連爆發多項醜聞，並被媒體爆料曾涉嫌性招待外籍裁判，協會今天公開致歉，並強調現在絕無不法情事。

根據韓聯社報導，在文化體育觀光部主導下，「K-足球革新委員會」成立，著手重新規劃南韓足球發展藍圖；國會也召開聽證會，針對前國家隊總教練洪明甫任命過程爭議等足協行政亂象提出嚴厲批評。

再加上傳出2011至2012年間在南韓舉行的世界盃、奧運資格賽及友誼賽中，曾對外籍裁判及比賽監督人員提供性招待，使足協形象跌到谷底。

南韓足球協會（Korean Football Association）今天發表「致足球迷及足球相關人士的公開信」表示，在本屆世足後接連發生各種風波，令外界深感失望與憂慮，對此深感抱歉。協會坦言，目前已完全喪失本應帶給球迷喜悅的本分，正處於悲慘境況。

協會表示，除了國會聽證會外，還經歷了史無前例的搜查，以及連多名內部成員都不知情的十多年前舊事遭媒體報導，對此深感抱歉。

對此，足協強調目前絕無任何不當行為或不當使用款項，「我們衷心希望，長久以來身披太極旗、代表南韓足球的國家代表隊選手所取得的寶貴成果與付出的努力，不會因為此次事件遭到誤解，或使其意義因此褪色。」

足協承諾，會將外界的批評與指責銘記在心，以此為契機徹底改革，提升組織文化的透明度與道德標準，並備戰即將到來的亞運會、下半年國際賽及亞洲盃等賽事，同時推動擴大主席選舉人團等政策改革。

精華 FAQ

  • 因為世足賽後接連爆出多項醜聞，包括行政爭議、國會聽證與舊案爆料，讓足協形象重挫。協會因此向球迷與足球相關人士公開致歉，坦言已失去應有功能。

  • 報導指出，事件疑似發生在2011至2012年間，範圍包括在南韓舉行的世界盃、奧運資格賽及友誼賽，並傳出曾對外籍裁判與比賽監督人員提供性招待。

  • 足協表示會把外界批評記在心上，藉此徹底改革，提升組織透明度與道德標準，同時備戰亞運會、下半年國際賽與亞洲盃，並推動主席選舉人團擴大等制度改革。

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