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韓足協大醜聞：性賄賂外籍裁判 包括世界盃奧運預選賽

世界新聞網╱即時報導
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南韓足球隊6月世界盃比賽對陣南非的檔案照。（新華社）
南韓足球隊6月世界盃比賽對陣南非的檔案照。（新華社）

南韓足球界爆出大醜聞。南韓主流媒體 JTBC 今（6）日獨家揭露一份政府內部調查報告，指出大韓足球協會（KFA）曾在 2011 年至 2012 年間，多次動用官方信用卡（法務卡）違法消費，為多達 20 名執法國家隊比賽的外籍裁判及比賽監督官提供不當性招待。

JTBC《新聞室》8月6日獨家報導，韓國國會某議員辦公室從文化體育觀光部2016年對大韓足球協會的一份調查文件中，確認該協會在2011年3月至2012年3月間、共7場國家隊賽事(含2014巴西世界盃預選賽對科威特、2012倫敦奧運最終預選賽對阿曼、卡達等)中，向十餘名當值外籍裁判與監督官提供性招待，部分費用以協會法人卡在首爾驛三洞、慶尚南道昌原、蔚山等地的按摩店結算。

（資料來源：南韓文體部《韓國足球協會任職人員等舞弊行為調查結果》；AI製表）
（資料來源：南韓文體部《韓國足球協會任職人員等舞弊行為調查結果》；AI製表）

在文體部的調查文件中，負責結帳的裁判局職員 A 某供稱：「按摩費用確實包含性交易費用，但這是外籍裁判在抵達機場或飯店時先主動提出要求，我們才進行招待。」時任裁判局幹部 B 某宣稱：「外籍裁判搭乘長途飛機過來，表示身體不舒服，我們只是出於好心，希望能照顧好他們的情緒。」

對於足協方面的辯解，文體部並不採信。文體部在交叉比對多名足協內部人員陳述、信用卡消費明細及足協提交的說明材料後，認定上述行為均屬利用公款提供性招待的違規違法事實。

這份審計結果當年並未對外公開，直到JTBC取得文件才曝光。多家韓媒均已跟進報導並引述聯合新聞社消息證實此事，足協方面也回應稱「文件保存期限已過，難以查證細節，現已建立法人卡使用的嚴格管理制度」。

精華 FAQ

  • 報導指出，韓足協在2011年至2012年間動用法人卡，於多地按摩店等場所向外籍裁判與比賽監督官提供性招待，屬於利用公款進行違規違法消費。

  • 調查文件顯示，涉案期間為2011年3月至2012年3月，共7場國家隊賽事，包括2014巴西世界盃預選賽對科威特，以及2012倫敦奧運最終預選賽對阿曼、卡達等。

  • 文體部經比對內部證詞與信用卡明細後，認定是以公款提供性招待；韓足協則回應文件保存期限已過、難以查證細節，並稱已建立更嚴格的法人卡管理制度。

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