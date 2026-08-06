世界盃／南韓主帥任命不當介入？韓警證實突襲搜查足協

南韓警方近日突襲搜查南韓足協，針對國家隊前主帥洪明甫的任命程序展開調查。(美聯社)

南韓警方近日突襲搜查南韓足協，針對國家隊前主帥洪明甫的任命程序展開調查，釐清2024年聘任過程是否涉及違規或不當介入。目前警方持續蒐證，南韓足協則未對案件發表評論。洪明甫日前曾就世界盃 失利表示：「承擔全部責任。」

法新社報導，南韓警方7日宣布，已前往南韓足協總部執行搜索及扣押行動，調查前國家隊總教練洪明甫於2024年的任命程序，是否涉及「妨礙業務」等違規情形，並釐清任命流程是否受到不當干預。

警方發言人表示，金融犯罪調查人員正調查洪明甫聘任案是否存在妨礙業務行為。當地媒體則指出，調查重點包括南韓足協高層是否介入任命程序，涉嫌違反組織內部規定。法新社向南韓足協查詢時，足協拒絕置評。

報導稱，57歲的洪明甫已於6月底結束第二度執教南韓國家隊任期。南韓隊在美加墨世界盃48強小組賽爆冷以0：1不敵南非，無緣晉級，任命爭議也因球隊戰績持續延燒。

報導指出，洪明甫於7月底出席國會委員會時表示，自己對球隊本屆世界盃表現「承擔全部責任」。

世界盃期間洪明甫在對南非一戰安排孫興慜上半場坐板凳，引發不少球迷質疑。球隊返國後，也有球迷在機場高喊要求洪明甫下台，球員則獲得掌聲歡迎。洪明甫事後表示，當時難以理解問題出在哪裡。

南韓總統李在明日前發表聲明，將國家隊失利歸因於「無能之人」被拔擢至管理職位，並暗指體育界高層任用存在裙帶關係及派系問題。警方目前仍持續調查洪明甫任命案相關事證，案件尚待進一步釐清。