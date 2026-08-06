足球／梅西歸隊先發「凌空抽射」教練盛讚：畢卡索級踢法
阿根廷球星梅西（Lionel Messi）結束世界盃足球賽征程後，5日首度為邁阿密國際（Inter Miami）先發，就以梅開二度、1次助攻的全能表現率隊逆轉，以4：2擊敗墨西哥球隊聖路易斯競技（Atlético de San Luis），在2026年聯盟盃（Leagues Cup）旗開得勝。梅西也以14球獨居聯盟盃史上最佳射手。
比賽在邁阿密Nu Stadium舉行，聖路易斯競技開賽僅4分鐘便由大衛．羅德里格斯（David Rodriguez）頭槌破門先馳得點。不過邁阿密國際很快展開反擊，梅西接獲諾亞艾倫（Noah Allen）左路傳中，在高速跑動中凌空抽射破網，替球隊扳平比分。
邁阿密國際總教練吉霍約斯（Guillermo Hoyos）盛讚梅西的進球表示：「他是在空中直接擊球。踢過球的人都知道，要掌握時機、找到空間，迎向由左至右飛來的傳中球，再用左腳凌空抽射有多困難。如果把足球比喻成繪畫，那就是畢卡索的作品。」
上半場中段，艾倫再度送出助攻，特拉斯科．塞哥維亞（Telasco Segovia）勁射破門反超比分，梅西也在這球貢獻一次助攻。隨後梅西再接獲艾倫妙傳，在禁區中央連過兩名防守球員後近距離破門，上半場便完成梅開二度，協助球隊取得3：1領先。
這粒進球讓梅西以14球成為聯盟盃歷史進球王，自2023年賽制擴大後超越布安加的13球紀錄；同時也是他生涯12場聯盟盃第5次單場攻進至少2球。艾倫則締造個人生涯首次單場3次助攻。
梅西在2026年世界盃率領阿根廷獲得亞軍，回歸俱樂部後，他先前曾於美國職業足球大聯盟（MLS）對哥倫布機員（Columbus Crew）一役替補出賽39分鐘，如今首度先發便展現火燙狀態。
他在這場聯盟盃比賽中攻進2球、送出1次助攻，帶領邁阿密國際以4：2逆轉擊敗聖路易斯競技，展現世界級影響力與即戰力。 教練指出，他在高速跑動中判斷落點、迎向左路傳中，再用左腳直接凌空抽射破門，技術與時機都極難掌握，因此形容那一腳像畢卡索的作品。 梅西憑此役進球累積到14球，成為聯盟盃歷史進球王，超越布安加的13球；同時這也是他生涯12場聯盟盃中的第5次單場至少攻進2球。
精華 FAQ
他在這場聯盟盃比賽中攻進2球、送出1次助攻，帶領邁阿密國際以4：2逆轉擊敗聖路易斯競技，展現世界級影響力與即戰力。
教練指出，他在高速跑動中判斷落點、迎向左路傳中，再用左腳直接凌空抽射破門，技術與時機都極難掌握，因此形容那一腳像畢卡索的作品。
梅西憑此役進球累積到14球，成為聯盟盃歷史進球王，超越布安加的13球；同時這也是他生涯12場聯盟盃中的第5次單場至少攻進2球。
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