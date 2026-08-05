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FIFA為世界盃私有化致歉 重申力挺主席英凡提諾

中央社／巴黎5日綜合外電
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FIFA主席英凡提諾。（美聯社）
FIFA主席英凡提諾。（美聯社）

國際足球總會（FIFA）領導階層今天為世界盃開放私人資本投資計畫所引發的爭議致歉，同時重申「全力支持」主席英凡提諾（Gianni Infantino）。

法新社報導，國際足總領導階層在聲明中承認，「此提案外洩媒體後，犯下一些錯誤」。

聲明並指出：「國際足總在摩洛哥拉巴特（Rabat）召開會議後，秘書長及與會的管理委員會成員，重申全力支持主席英凡提諾。他是由211個協會會員選出的唯一官員。」

英凡提諾因這項提案所承受的壓力日益升高，甚至組織內部也有不斷要求他下台的呼聲。

國際足總原本計畫成立半私有化子公司「FIFA Forward Enterprise」（FFE）負責經營世界盃和其他賽事，由FIFA掌握過半股權，但這間估值200億美元的公司，希望透過「謹慎挑選長期投資人」籌資42億美元，這些投資人將購入「少數且不具控制權」的股權。

國際足總表示，若計畫獲得批准，211個會員協會將可在2027年初各獲得一筆2000萬美元的一次性款項，且2027年至2030年週期的資金分配，也將從800萬美元提高至2000萬美元。

但這項計畫的誘因非但沒有發揮作用，反而引發強烈反彈，歐洲足球總會（UEFA）7月30日祭出「核選項」，揚言抵制足球界最大盛事世界盃。

到了8月1日，英凡提諾坦承錯誤並撤回這項計畫。

英凡提諾說：「我們的宗旨向來是、也將永遠是團結與進步。」

精華 FAQ

  • 因為其推動世界盃開放私人資本投資的計畫外洩後引發爭議，領導階層承認在處理過程中犯下一些錯誤，因此對外正式道歉。

  • 聲明指出，秘書長與管理委員會成員在拉巴特會議後重申全力支持英凡提諾，強調他是由211個協會會員選出的唯一官員。

  • FIFA原擬成立半私有化子公司FFE經營世界盃等賽事，籌資42億美元並出售少數股權；但因外界強烈反彈，英凡提諾於8月1日坦承錯誤並撤回計畫。

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