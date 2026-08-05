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足球／姆巴佩公開戀情 當女友「人形衣架」陪逛街

世界新聞網／輯
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姆巴佩結束世界盃後，目前仍在度假中。（美聯社）
姆巴佩結束世界盃後，目前仍在度假中。（美聯社）

法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）在世界盃結束後展開假期，他近日於社群平台分享一張逗趣照片，只見他化身女友的「人形衣架」，替對方拿著多件洋裝，此舉也被球迷認為他公開承認戀愛中。

姆巴佩的女友是26歲西班牙女演員艾絲特・艾斯波西托（Ester Expósito），因主演Netflix熱門青春影集「菁英殺機」（Élite）中的卡拉一角走紅國際，目前擁有數千萬名社群粉絲，也是Dior與Bulgari等精品品牌代言人之一。

這對情侶早在今年初被拍到在巴黎時裝周期間共進晚餐，之後又多次被目擊一起喝咖啡、在巴黎屋頂約會，以及在伊比薩島、薩丁尼亞搭乘豪華遊艇度假。

兩人始終未公開談論感情，直到2026年美加墨世界盃期間，艾絲特親赴球場為姆巴佩加油，戀情才逐漸明朗。之後網路流傳兩人在邁阿密遊艇上的畫面，姆巴佩也曾一度誤將艾絲特身穿法國隊10號球衣、戴著隊長臂章的照片上傳至Instagram限時動態，雖然很快刪除，仍被外界視為兩人關係的重要佐證。

另一方面，姆巴佩在今年世界盃表現亮眼，不僅率領法國闖進4強，還以10顆進球奪下金靴獎，並以生涯22顆世界盃進球成為世界盃歷史最佳射手。

報導指出，皇家馬德里因此給予他較長假期，預計他將於8月10日返回巴爾德貝巴斯（Valdebebas）訓練基地，接受季前體能檢測，正式備戰2026至2027賽季。

精華 FAQ

  • 因為他在社群平台分享自己替女友提著多件洋裝的逗趣照片，畫面像是「人形衣架」，被球迷解讀為公開放閃，也讓兩人關係更趨明朗。

  • 她是26歲的西班牙女演員，因主演Netflix青春影集《菁英殺機》走紅，擁有大量社群粉絲，並且是Dior與Bulgari等精品品牌代言人。

  • 他率領法國闖進4強，並以10球拿下金靴獎，還以22球成為世界盃歷史最佳射手。皇家馬德里也給他較長假期，預計8月10日回巴爾德貝巴斯報到。

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