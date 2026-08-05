足球／C羅炫富「我的玩具」法拉利、McLaren停滿夢幻車庫

葡萄牙足球巨星C羅。（路透）

葡萄牙足球巨星C羅(Cristiano Ronaldo)近日在Instagram公開展示個人豪華跑車收藏，以一句「My toys（我的玩具）」搭配多張照片，引發全球球迷熱議。

畫面中集結超過40輛來自Ferrari、Rolls-Royce、McLaren、Bugatti等頂級品牌的名車，外界估計整體收藏價值約4000萬至5000萬美元，再度展現其驚人的財力與對超跑的熱愛。

C羅分享的照片中，停放著多款世界頂級豪華跑車，涵蓋Ferrari、Rolls-Royce、McLaren、Bugatti、Lamborghini、Mercedes-Benz及Bentley等知名品牌，整齊排列於車庫內，展現他對速度、奢華與稀有車款的收藏品味。。

現年41歲的C羅目前擁有超過40輛豪車、限量Hypercar及客製化超跑，估計整體收藏價值約4000萬至5000萬美元，展現其驚人的財力。

C羅「炫富」貼文發布後迅速在社群平台瘋傳，吸引1261萬人按讚。許多球迷驚嘆他的收藏規模，也有人打趣表示，C羅口中的「玩具」價值甚至超過一整個社區，堪稱所有車迷夢寐以求的夢幻車庫。

C羅的Instagram帳號擁有6.7億名追蹤者，穩居全球第一。市場研究機構估計，他一篇Instagram商業合作貼文的報價約250萬至350萬美元。