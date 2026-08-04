足球／內馬爾：年底合約到期 再來考慮退役
巴西足球名將內馬爾（Neymar）表示，目前仍未決定職業生涯下一步，不排除在與母隊桑托斯俱樂部（Santos）的合約於今年12月底到期後退休。他強調，現階段最重要的是履行合約、全力為球隊效力，至於是否續留、轉隊或退休，將待年底再做決定。
ESPN報導，34歲的內馬爾日前出席在巴西聖保羅舉行的「內馬爾青少年基金會」慈善拍賣活動，並在個人YouTube頻道談及未來規畫。他表示：「我不知道自己還會踢多久，也沒有在思考退休這件事，更不知道會繼續踢到什麼時候。」
內馬爾說，目前與桑托斯的合約將於今年12月到期，他希望完成合約並盡力捍衛桑托斯的球衣，「等合約結束後，我才會思考下一步，是留在桑托斯、離開、轉隊、退休，還是繼續踢球，我現在真的不知道。距離12月還有一段時間，就一步一步來吧。」
內馬爾今夏代表巴西參加生涯第4屆世界盃後，隨著巴西止步16強，他宣布退出國家隊，結束國際賽生涯。內馬爾是巴西隊史最佳射手，共攻進80球。不過，本屆世界盃因肌肉傷勢影響，僅出賽2場。
世界盃結束後一個月，內馬爾談到身體狀況表示：「我的身體感覺很好，而且在球場上的狀態愈來愈好，這才是最重要的。我希望持續進步，即使已經來到職業生涯後期也是如此。」
他也回顧自己的足球生涯說：「我很開心能夠經歷這一切，也非常感謝上帝賜予我的一切。我對自己的職業生涯沒有任何遺憾。」
沒有。內馬爾表示自己仍未決定下一步，年底合約到期後，才會考慮是留在桑托斯、轉隊、退休，或繼續踢球，目前只想先完成合約。 內馬爾強調會先履行與桑托斯的合約，盡力捍衛球衣、幫助球隊，認為現在最重要的是專注當下，至於未來選項要等12月之後再談。 他在本屆世界盃後宣布退出巴西國家隊，結束國際賽生涯；同時也說自己身體狀況不錯、狀態持續進步，對職業生涯沒有遺憾。
精華 FAQ
沒有。內馬爾表示自己仍未決定下一步，年底合約到期後，才會考慮是留在桑托斯、轉隊、退休，或繼續踢球，目前只想先完成合約。
內馬爾強調會先履行與桑托斯的合約，盡力捍衛球衣、幫助球隊，認為現在最重要的是專注當下，至於未來選項要等12月之後再談。
他在本屆世界盃後宣布退出巴西國家隊，結束國際賽生涯；同時也說自己身體狀況不錯、狀態持續進步，對職業生涯沒有遺憾。
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