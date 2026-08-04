世界盃輸給西班牙…梅西捐8萬歐元 援助馬德里火災重建

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

據The Althetic報導，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）捐出8萬歐元（約9.22萬美元），協助西班牙馬德里自治區西部Sierra Oeste地區進行災後重建。該地區日前遭遇嚴重森林野火侵襲，造成大規模土地焚毀與民宅損失。

馬德里自治區政府主席阿尤索（Isabel Diaz Ayuso）今天透過社群平台 X 公布梅西捐款的消息，並向這位阿根廷球星表達感謝。The Athletic也引述接近梅西的消息人士，證實這筆捐款的真實性。

阿尤索表示，「我想向他表達感謝，也希望告訴他，馬德里人民期待未來能迎接他的到來，並以最熱烈的掌聲向他致意。」

今年夏季持續升高的高溫，加劇了西班牙與法國多地的森林野火災情。根據紐約時報報導，相關火災已燒毀數十萬公頃土地，並迫使超過30萬人撤離家園。

截至7月26日，阿尤索指出，位於馬德里市西側的Sierra Oeste地區已有超過22,000公頃（約54,300英畝）的土地遭到焚毀，43棟住宅完全損毀，另有超過300棟房屋受到嚴重破壞。

阿尤索上月曾表示，「這個數字還會大幅增加，災情規模將是我們前所未見的。」

梅西出生於阿根廷，13歲時前往西班牙加入巴塞隆納足球俱樂部青訓體系，並在當地生活與效力長達21年，直到後來轉投巴黎聖日耳曼。

根據富比世（Forbes）估計，梅西個人資產超過10億美元。除了在足球場上的成就外，他多年來也積極投入慈善工作，受到國際社會肯定。

自 2010 年起，梅西擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）親善大使。他成立的「梅西基金會（Lionel Messi Foundation）」亦長期支持兒童醫療、教育及人道援助計畫，其中包括協助巴塞隆納興建兒童癌症治療中心。

2025年初，梅西獲美國前總統拜登（Joe Biden）頒授總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom），這項榮譽是美國授予平民的最高級別勳章之一。

白宮在聲明中表示，「他支持世界各地兒童的醫療與教育計畫。」

現年39歲的梅西目前效力於美國職業足球大聯盟（MLS）球隊邁阿密國際（Inter Miami）。

他職業生涯最輝煌的歲月大多在西班牙巴塞隆納度過，期間創下無數紀錄。2022 年卡達世界盃 ，他擔任阿根廷隊隊長，帶領球隊奪得世界冠軍，完成個人生涯的重要里程碑。

這位八屆金球獎（Ballon d'Or）得主，今年再度率領阿根廷隊闖入世界盃決賽，雖然最終未能奪冠，但仍以8個進球成為本屆賽事第二高射手，展現頂尖競技水準；而戰勝阿根廷獲得本屆世界盃冠軍的球隊，正是西班牙。

Leo Messi ha donado 80.000€ para la #reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.



Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece. 🙌🏼 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 4, 2026