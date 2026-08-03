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足球／男子U17 中國3：2「絕殺」阿森納

新華社／上海3日電
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8月3日，中國U17男足球員孔璽諾（右）在比賽中射門。（新華社）
8月3日，中國U17男足球員孔璽諾（右）在比賽中射門。（新華社）

3日晚，在2026上海明日之星冠軍盃小組賽第一輪比賽中，憑藉補時最後時刻的制勝一球，中國U17男足以3:2「絕殺」英國阿森納（Arsenal）U17男足。

比賽第23分鐘，趙松源在禁區內擺脫多名防守隊員後挑射得分。下半場剛開始，又是趙松源帶球衝入禁區射門，造成對方後衛麥卡倫「烏龍球」，中國隊將領先優勢擴大為2:0。

落後的阿森納隊持續加強攻勢。第53分鐘，奧巴禁區內低射破門；第69分鐘，恩瓦內裡門前推射，將比分扳平。

全場第97分鐘，中國隊在最後一次角球進攻中由程晟涵門前頭球補射完成「絕殺」，比分最終定格在3:2。

對這支已經獲得U17世界盃參賽資格的中國隊來說，本次賽事是重要的練兵平台。中國隊主教練浮嶋敏表示，阿森納的體系非常成熟規範，尤其是他們在進攻端流暢的多人輪轉配合，給中國隊的防線製造了很大麻煩。

「這場勝利的功勞屬於場上每一名球員。」浮嶋敏說，「我希望這批年輕球員能藉著本次比賽打出好狀態，爭取留在球隊最終的世界盃大名單里。」

中國U17男足接下來還將在小組賽階段先後迎戰畢爾巴鄂競技U17隊和勒沃庫森U17隊。

精華 FAQ

  • 中國隊先由趙松源破門，之後又靠他的衝擊造成對方後衛烏龍球，一度取得2:0領先；雖然被追平，但最終在補時第97分鐘靠角球機會完成絕殺。

  • 趙松源是前段時間的關鍵人物，先進球又製造烏龍；阿森納方面則由奧巴與恩瓦內裡連追2球扳平；最後由程晟涵在門前頭球補射完成致勝一擊。

  • 浮嶋敏認為阿森納體系成熟、進攻配合流暢，給中國隊防線帶來很大壓力；他也強調這場勝利屬於全隊，並希望球員藉此打出狀態，爭取世界盃名單。

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