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FIFA主席想賣世界盃遭逼宮 傳多次打電話給白宮求救…沒人接

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FIFA主席英凡蒂諾（左）與美國總統川普出席2026世界盃頒獎典禮。 （歐新社）
FIFA主席英凡蒂諾（左）與美國總統川普出席2026世界盃頒獎典禮。 （歐新社）

國際足球總會（FIFA）主席英凡蒂諾（Gianni Infantino）陷入出售世界盃商業權風波，遭到外界要求下台，紐約郵報引述消息人士報導，他積極尋求美國總統川普支持，並希望與國務卿魯比歐（Marco Rubio）私下通話，試圖穩住主席職位。

紐約郵報報導，英凡蒂諾希望與魯比歐討論足球如何成為美國的「軟實力」工具，但消息人士直言，「大家都知道，這是為了保住自己的職位，而不是其他任何事。」

另一名消息人士指出，56歲的英凡蒂諾因連日來負面新聞不斷，感到「相當孤立」，目前正積極尋找具有分量的盟友公開力挺他。

報導指出，英凡蒂諾原本希望於3日上午與魯比歐通話，但美國國務院發言人在社群平台X發文表示：「魯比歐國務卿今天上午沒有與英凡蒂諾通話的計畫。」

不過，一名FIFA高層人士則表示，通話原本確實已安排，但因該報獨家揭露相關消息後引發外界高度關注，最終取消；國務院官員則否認這項說法。

自英凡蒂諾推動出售FIFA世界盃轉播權、贊助、授權及票務等商業資產計畫於上周五宣告破局後，他多次試圖致電川普，但均未能聯繫上。

英凡蒂諾原本計畫成立名為「FIFA Forward Enterprise」的新子公司，並將世界盃商業資產分拆，引進私募基金投資。此舉引發全球各國足球協會強烈反彈，多名足壇人士表示，他們是透過媒體報導才得知相關內容。

風波也引爆FIFA內部反彈。一名FIFA主管指出，組織內已有官員發起代號為「Project Kill The Monster」的行動，試圖推動英凡蒂諾下台。

另一方面，歐洲足球總會聯盟（UEFA）7月30日一致表決，杯葛FIFA主辦的所有賽事，包括預定2030年世界盃。若決議維持，將出現主辦國拒絕參賽的空前局面，也可能使包括法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）及西班牙亞馬爾（Lamine Yamal）等球星無緣世界盃。

精華 FAQ

  • 爭議核心是他想成立「FIFA Forward Enterprise」，把世界盃的轉播權、贊助、授權與票務等商業資產分拆，並引進私募基金投資，結果引發各國足球協會強烈反彈。

  • 報導指出，英凡蒂諾積極尋求美國總統川普支持，也希望和國務卿魯比歐私下通話，想把足球包裝成美國的軟實力工具，藉此穩住自身主席地位。

  • 除了FIFA內部傳出有官員發起逼宮行動，UEFA也表決杯葛FIFA主辦賽事，若持續下去，2030年世界盃恐出現主辦國不參賽的罕見局面，並波及球星參賽。

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