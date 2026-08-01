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足球／C羅要辦婚禮了？相戀10年喬治娜 唯一讓他想安定

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葡萄牙足球巨星C羅與未婚妻喬治娜婚禮傳聞再起。(美聯社)
葡萄牙足球巨星C羅與未婚妻喬治娜婚禮傳聞再起。(美聯社)

2026世界盃足球賽落幕後，葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與未婚妻喬治娜（Georgina Rodríguez）婚禮傳聞再起。英國太陽報報導，兩人計畫在C羅的家鄉、葡萄牙馬德拉島（Madeira）舉行童話婚禮，當地媒體更指出，首府豐沙爾（Funchal）大教堂已預訂8月8日舉辦一場大型婚禮，引發外界猜測兩人即將步入禮堂。

報導指出，41歲的C羅出生並成長於馬德拉島首府豐沙爾，32歲的喬治娜則是西班牙、阿根廷裔模特兒。據悉，兩人已選定馬德拉島舉行婚禮，婚宴則安排在鄰近的五星級薩沃伊皇宮酒店（Savoy Palace）。

知情人士透露，酒店已通知住客，8月7日及8月8日將有兩層樓停止開放，部分酒吧區域也將暫停使用，以配合大型活動舉行，外界推測是為C羅婚禮做準備。

C羅目前效力於沙烏地阿拉伯職業聯賽球隊，2016年與喬治娜相識，並於去年8月求婚。上周，兩人被拍到在西班牙馬略卡島（Majorca）登上遊艇時，雙雙戴著鑽戒，再度引發婚禮將近的猜測。

C羅過去曾表示，希望在2026世界盃結束後與喬治娜完婚。本屆世界盃，葡萄牙遭西班牙淘汰，止步16強。

C羅過去接受主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）訪問時曾談及婚事，笑稱：「我希望帶著冠軍獎盃走進婚禮。」他也坦言，喬治娜是唯一一位讓他想安定下來、共度一生的伴侶。

不過，截至目前為止，C羅與喬治娜均未正式證實婚禮日期及地點。

精華 FAQ

  • 報導指出，兩人計畫在C羅的家鄉葡萄牙馬德拉島舉行婚禮，地點可能是首府豐沙爾的大教堂，婚宴則傳出安排在鄰近的五星級薩沃伊皇宮酒店。

  • 因為當地媒體稱大教堂已被預訂在8月8日舉辦大型婚禮，酒店也通知住客8月7日與8月8日部分樓層及酒吧暫停使用，讓外界高度懷疑是在為婚禮準備。

  • C羅曾表示希望在2026世界盃結束後再結婚，還笑說想帶著冠軍獎盃走進婚禮；他也坦言，喬治娜是唯一讓他想安定下來、共度一生的伴侶。

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