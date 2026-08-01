FIFA主席想什麼？世界盃「商業資產化」引發的權力博弈

FIFA主席英凡提諾。（美聯社）

國際足壇近期上演了一場罕見的利益博弈與話語權交鋒。

由國際足聯（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）主推的一項重大商業改革方案，在遭遇歐足聯、北中美及加勒比地區足聯、亞足聯以及多個FIFA重要會員協會的強烈反對與普遍質疑後，最終宣告擱置。這場風波，絕非只是一項商業計畫的失利，更深刻暴露出現代國際足球治理體系中潛藏的深層矛盾。

此次引發國際足壇震盪的核心是，FIFA擬成立商業子公司「FIFA前進公司（FFE）」。按照其方案，世界盃 等FIFA核心賽事的商業權益將交由該公司運營。更為關鍵的是，該公司將出售股權引入私人資本。換言之，FIFA希望把賽事商業價值轉化為一種可估值、可融資甚至吸引私人資本參與的資產。外界普遍將其解讀為世界盃商業化將進入股份化、資本化階段。

按照FIFA的邏輯，世界盃不應只是四年舉辦一次的比賽，而應成為一個持續創造價值的全球體育商業平台；引入市場化資本，可以提前鎖定遠期賽事收益，充盈FIFA資金池，進而加大對全球足球發展的投入。

支持者認為，這符合現代體育產業的運作方式，職業網球、高爾夫等體育項目，均通過引入外部資本激活了產業活力、提升了賽事價值。

反對者的理由則集中在兩大維度：世界盃商業化的合理邊界以及重大改革決策流程的合規性與透明度。

歐足聯及多個國家（地區）足協的擔憂是，如果私人資本成為FFE的股東，那麼世界盃未來是否仍然屬於一項公共資產？在他們看來，世界盃不同於普通體育項目，它凝聚了全球足球運動員、國家（地區）隊的競技積澱，承載著億萬球迷的情感寄託與深厚的足球文化底蘊。一旦私人資本入駐FFE成為股東，資本逐利屬性或將主導賽事運營，徹底改變世界盃的公共屬性。

歐洲足球俱樂部協會與國際職業足球運動員聯合會強烈抵制，則揭示了改革背後更深層的利益失衡問題。世界盃的核心商業價值和流量，源於各參賽隊的頂尖球員，但這些球員長期隸屬於歐洲各大職業俱樂部，日常訓練均由俱樂部承擔，並非由各會員協會供養。

然而英凡提諾主推的FFE股權收益分配方案，將改革紅利全部畫歸FIFA200餘個會員協會，並未惠及貢獻核心價值的俱樂部與球員，形成明顯的權利與義務不對等，激化了各方矛盾。

與主流反對聲音形成鮮明對比的是，以印尼足協為代表的部分會員協會支持此次改革，凸顯出全球足壇差異化的利益訴求。多數發展中國家足球產業底子薄弱，缺乏成熟的職業聯賽體系與本土商業市場，足球發展高度依賴FIFA的資金與資源幫扶。這也是該改革方案有部分支持基礎的關鍵原因。

多方博弈之下，英凡提諾主導的FFE改革方案最終擱置。綜合來看，原因主要有三個方面。

第一，多個洲足聯形成統一反對陣線。歐足聯此前威脅稱，在該方案廢除前，其旗下所有球隊將不參加包括世界盃在內的任何FIFA賽事。一旦付諸行動，賽事含金量、商業價值、全球影響力將大幅縮水，對FIFA治理體系帶來嚴重衝擊。

第二，決策透明度問題成為致命傷。很多會員協會並非全然反對商業化升級，而是無法認同方案推出的過程。部分協會認為，如此重大的改革，在正式公布前缺少充分溝通，決策程序本身存在明顯瑕疵。

第三，FIFA內部出現立場分歧。FIFA高級顧問科德羅表示該方案可能損害足球長期利益，並提出辭職。這進一步瓦解了改革推進的基礎。

英凡提諾的改革動議宣告失敗，但這並不意味著FIFA放棄商業化。事實上，世界盃商業價值開發仍然會繼續。美加墨世界盃首次擴軍至48支隊伍，預估收入130億美元，較之上屆增加54億美元。世界盃繼續擴軍至64支隊伍的可能性依然存在。

這場圍繞世界盃資產化的博弈或許暫時結束，但關乎國際足球未來治理模式、資本運作與足球公共屬性平衡的深層較量，或許還遠未結束。