世界盃／成員協會大力反對 國際足總放棄股權出售計畫
國際足球總會（FIFA）今天表示，由於部分成員協會強烈反對，出售部分股權予外部投資人的計畫將告中止。
路透報導，國際足球總會主席英凡提諾（Gianni Infantino）在一份聲明中表示：「在認真聽取各方意見後，我們清楚了解這項計畫造成的分裂，無論支持程度如何，都已不再符合我們最初設定目標。」
「我們的宗旨始終是團結與進步，並將永遠如此。因此，這項提案將不會繼續進行。」
國際足總的原計畫是透過出售一間新成立子公司約20%股權，籌集高達42億美元的資金，這家子公司將負責包括世界盃在內的國際足球賽事營運，估值約達200億美元。
這項7月28日首次公布的提案遭到歐洲足球總會（UEFA）強烈反對，歐洲足總威脅抵制，並指責國際足總出售足球運動「靈魂」。
稍早，英凡提諾的資深顧問柯德洛（Carlos Cordeiro）宣布請辭且立即生效，他宣稱這項計畫「對足球運動而言是筆糟糕的交易」。
國際足總首席營運長拉姆爾（Kevin Lamour）表示，員工們被英凡提諾「欺騙」，他並將此提案描述為「一人之舉」。
稍早，英國首相柏能（Andy Burnham）表示，英凡提諾「不適合領導」國際足球總會。
國際足總原計畫出售一間新成立子公司約20%股權，藉此籌集最高42億美元，並由該公司負責包括世界盃在內的國際足球賽事營運。 因為部分成員協會與外部人士強烈反對，英凡提諾表示這項提案已造成分裂，不再符合原先目標，所以國際足總決定讓計畫中止。 歐洲足球總會UEFA曾威脅抵制並批評出售足球靈魂，顧問柯德洛與營運長拉姆爾也先後質疑計畫，英國首相柏能更直言英凡提諾不適合領導。
精華 FAQ
國際足總原計畫出售一間新成立子公司約20%股權，藉此籌集最高42億美元，並由該公司負責包括世界盃在內的國際足球賽事營運。
因為部分成員協會與外部人士強烈反對，英凡提諾表示這項提案已造成分裂，不再符合原先目標，所以國際足總決定讓計畫中止。
歐洲足球總會UEFA曾威脅抵制並批評出售足球靈魂，顧問柯德洛與營運長拉姆爾也先後質疑計畫，英國首相柏能更直言英凡提諾不適合領導。
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