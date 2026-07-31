我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無科技背景 19歲大學輟學生創業 靠AI月入六位數

清大校長剛續任3天來美選校長 教授質疑騎驢找馬：傷透師生的心

世界盃／成員協會大力反對 國際足總放棄股權出售計畫

中央社／ 紐約31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國際足球總會主席英凡提諾。（路透）
國際足球總會主席英凡提諾。（路透）

國際足球總會（FIFA）今天表示，由於部分成員協會強烈反對，出售部分股權予外部投資人的計畫將告中止。

路透報導，國際足球總會主席英凡提諾（Gianni Infantino）在一份聲明中表示：「在認真聽取各方意見後，我們清楚了解這項計畫造成的分裂，無論支持程度如何，都已不再符合我們最初設定目標。」

「我們的宗旨始終是團結與進步，並將永遠如此。因此，這項提案將不會繼續進行。」

國際足總的原計畫是透過出售一間新成立子公司約20%股權，籌集高達42億美元的資金，這家子公司將負責包括世界盃在內的國際足球賽事營運，估值約達200億美元。

這項7月28日首次公布的提案遭到歐洲足球總會（UEFA）強烈反對，歐洲足總威脅抵制，並指責國際足總出售足球運動「靈魂」。

稍早，英凡提諾的資深顧問柯德洛（Carlos Cordeiro）宣布請辭且立即生效，他宣稱這項計畫「對足球運動而言是筆糟糕的交易」。

國際足總首席營運長拉姆爾（Kevin Lamour）表示，員工們被英凡提諾「欺騙」，他並將此提案描述為「一人之舉」。

稍早，英國首相柏能（Andy Burnham）表示，英凡提諾「不適合領導」國際足球總會。

精華 FAQ

  • 國際足總原計畫出售一間新成立子公司約20%股權，藉此籌集最高42億美元，並由該公司負責包括世界盃在內的國際足球賽事營運。

  • 因為部分成員協會與外部人士強烈反對，英凡提諾表示這項提案已造成分裂，不再符合原先目標，所以國際足總決定讓計畫中止。

  • 歐洲足球總會UEFA曾威脅抵制並批評出售足球靈魂，顧問柯德洛與營運長拉姆爾也先後質疑計畫，英國首相柏能更直言英凡提諾不適合領導。

世界盃

上一則

NBA／續約黑衫軍後再獲球鞋長約 溫班亞瑪將推Nike專屬簽名鞋

延伸閱讀

擬出售世足股權引眾怒 英相柏能批FIFA主席不適任

擬出售世足股權引眾怒 英相柏能批FIFA主席不適任
歐洲足總揚言抵制世界盃 反對FIFA引進私人資本

歐洲足總揚言抵制世界盃 反對FIFA引進私人資本
FIFA想賣世界盃股權 利益牽扯庫許納家族 各洲足協怒轟「足球靈魂不能賣」

FIFA想賣世界盃股權 利益牽扯庫許納家族 各洲足協怒轟「足球靈魂不能賣」
世界盃營收創高 國稅局大贏家 獎金也要課稅

世界盃營收創高 國稅局大贏家 獎金也要課稅

熱門新聞

前湖人當家球星「詹皇」詹姆斯證實加盟76人。（路透）

NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程

2026-07-24 13:32
西班牙隊長羅德里（Rodri）。（美聯社）

世界盃／拿完金球獎完成大滿貫 西班牙隊長將動刀

2026-07-24 10:52
凱威爾波普。(路透)

NBA／兩冠得主凱威爾波普 跟著詹姆斯加入76人

2026-07-26 13:07
西班牙球員加維（左）在世界盃決賽後，與阿根廷球員莫利納（中）及帕雷德斯（左二）發生衝突。(歐新社)

世界盃決賽後打架 FIFA啟動紀律調查 阿根廷3人恐禁賽多場

2026-07-30 00:23
「詹皇」詹姆斯改披76人戰袍。（美聯社）

NBA／決定了…2年800萬美元 詹姆斯降薪加盟76人

2026-07-24 13:30
世界盃決賽頒獎典禮，FIFA主席英凡蒂諾（右）與主裁判溫西奇退握手致意。（新華社）

世界盃決賽主裁判 溫西奇宣布退休 留下西阿恩怨未解

2026-07-28 00:35

超人氣

更多 >
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
哈佛華裔教授涉持刀家暴孕婦 把她關在瓦斯外洩的廚房

哈佛華裔教授涉持刀家暴孕婦 把她關在瓦斯外洩的廚房
網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假