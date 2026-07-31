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FIFA想賣世界盃股權 利益牽扯庫許納家族 各洲足協怒轟「足球靈魂不能賣」

編譯中心／綜合報導
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川普總統(左)和FIFA主席英凡提諾7月19日共同為2026世界盃冠軍隊頒獎；F...
川普總統(左)和FIFA主席英凡提諾7月19日共同為2026世界盃冠軍隊頒獎；FIFA擬成立子公司賣股權扯上川普女婿庫許納家族。(路透)

國際足球總會(FIFA)擬成立估值200億美元的子公司，負責經營世界盃及其他賽事，並提供多達20%的股權給外部投資人。歐洲足球總會(UEFA)對此率先發難批評，中北美洲及加勒比海足球協會(CONCACAF)、亞洲足球聯盟(AFC)30日跟進，表達不滿。

56歲的FIFA主席英凡提諾可能因這項計畫獲益。傳英凡提諾與川普總統的女婿庫許納(Jared Kushner)交好，早在2018年美國獲得2026世界盃聯合申辦權時，庫許納即安排英凡提諾與川普在白宮首次會面，並在達州私人島嶼共進晚餐。

歐足總成員協會一致同意抵制所有國際足聯賽事，來抗議世界盃股份出售給私募股權投資者的計畫。歐足總一向對FIFA主席英凡提諾持批評態度，表示此計畫「越過足球管理機構絕不應逾越的界線」、「足球的靈魂與治理並非可供交易的資產」。

歐洲聯盟態度同樣強硬。歐盟體育專員米卡雷夫(Glenn Micallef)在社群平台X發文表示：「別碰我們的運動。」

綜合媒體報導，國際足球總會(FIFA)30日宣布，計畫成立半私有子公司FIFA Forward Enterprise(FFE)，由FIFA掌握過半股權，但希望今年稍晚能透過「謹慎挑選長期投資人」，籌到42億美元，這些投資人將購入「少數且不具控制權」的股權。

英國「泰晤士報」(The Times)與「金融時報」(Financial Times)披露兩名消息人士洩露的相關計畫後，FIFA迅速發布上述聲明作為回應。

泰晤士報提到，該計畫已開始與財務顧問及潛在投資人協商，其中包括摩根大通集團(JP Morgan Chase)旗下部門，以及創投公司Thrive Capital。而Thrive Capital創辦人約書亞‧庫許納(Joshua Kushner)，正是川普女婿傑瑞德．庫許納的弟弟。

中北美洲及加勒比海足球協會表示：「我們與本地區及足壇許多人士有著同樣的失望之情，在尚未與相關管理機構及利害關係人有過任何討論之前，就制定且公開如此詳盡的方案。」

亞洲足球聯盟亦發布如下聲明：「針對這項提案，亞足聯未被徵詢意見。這麼重要的事，在亞足聯成員有機會透過適當且既有的治理管道進行檢視和討論之前，就進入公共領域，亞足聯對此感到失望。」

精華 FAQ

  • FIFA計畫成立名為FIFA Forward Enterprise的半私有子公司，負責經營世界盃等賽事，並由FIFA持有過半股權，另向外部投資人釋出最多20%少數股權。

  • 歐洲足球總會率先發難，接著中北美洲及加勒比海足球協會與亞洲足球聯盟也公開不滿，批評FIFA未先與相關管理機構及利害關係人充分討論。

  • 報導指出，英凡提諾與川普女婿庫許納關係密切，而潛在投資方Thrive Capital創辦人又是庫許納的弟弟，讓外界懷疑這項募資計畫可能牽涉私人利益。

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