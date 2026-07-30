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內馬爾證實告別國腳生涯 結束效力國家隊時光

中央社里約熱內盧29日綜合外電報導
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內馬爾在南美球會盃桑托斯與中央大學足球會的比賽場邊。(歐新社)
內馬爾在南美球會盃桑托斯與中央大學足球會的比賽場邊。(歐新社)

巴西足球明星前鋒內馬爾（Neymar）證實自國家隊退休。數周前，他在巴西於世界盃不敵挪威後，含淚宣布將不再代表國家隊出賽。

法新社報導，內馬爾效力的桑托斯隊（Santos）28日在南美球會盃（Copa Sudamericana）以4比2擊敗委內瑞拉中央大學足球會（UCV）。他賽後向媒體表示：「我為國家隊效力的時光已經結束。我創造了歷史，對此我感到非常開心，我付出我的熱血、我的生命，總是為這件黃色球衣奮戰、拚搏，但現在我不想再繼續了。」

內馬爾是巴西隊史進球紀錄保持人，時隔近3年再度入選世界盃代表隊，但在兩場比賽中僅出賽37分鐘。他在本屆世足攻進的唯一一球是12碼罰球，但仍無法阻止巴西在16強賽以1比2不敵挪威，提前出局，他賽後含淚宣布：「一切到此為止。」

路透報導，內馬爾參加過4屆世界盃，先後效力於桑托斯、巴塞隆納（Barcelona）與巴黎聖傑曼隊（Paris St Germain），戰績輝煌，但代表國家隊時僅拿下一座2013年聯合會盃（Confederations Cup）冠軍，總計出賽130場，攻進80球、送出58次助攻。

現年34歲的內馬爾與桑托斯仍有合約，到今年年底期滿，而桑托斯正在避免遭到降級。

內馬爾在隊友於委內瑞拉參加南美球會盃時，因跑去參加撲克牌賽事而飽受批評，他日前在回歸球隊的首戰對陣查比高恩斯隊（Chapecoense）時獨中兩元，並以帶有諷刺意味的發牌慶祝動作回應批評。

昨天，在對陣中央大學足球會的第2回合賽事中，他以替補身分上場，見證桑托斯輕鬆挺進16強。

精華 FAQ

  • 他在巴西世界盃16強不敵挪威後含淚表態，之後又在桑托斯賽後向媒體證實，自己為國家隊效力的時光已經結束，並明言不想再繼續代表巴西出賽。

  • 內馬爾是巴西隊史進球紀錄保持人，生涯共為國家隊出賽130場，攻進80球、送出58次助攻，並參加過4屆世界盃，國家隊獎盃則以2013年聯合會盃最具代表性。

  • 內馬爾因跑去參加撲克牌賽事遭到批評，但回歸後在對查比高恩斯之戰獨中2元，並以諷刺式發牌慶祝回應；昨天他替補登場，見證桑托斯挺進16強。

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