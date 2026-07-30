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世界盃決賽後打架 FIFA啟動紀律調查 阿根廷3人恐長期禁賽

中通社／香港7月30日電
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西班牙球員加維（左）在世界盃決賽後，與阿根廷球員莫利納（中）及帕雷德斯（左二）發...
西班牙球員加維（左）在世界盃決賽後，與阿根廷球員莫利納（中）及帕雷德斯（左二）發生衝突。(歐新社)

國際足聯（FIFA）29日宣布對阿根廷足協啟動多項紀律調查，同時因美加墨世界盃決賽後衝突一事，對阿根廷球員帕雷德斯（Leandro Paredes）、莫利納(Nahuel Molina)以及助理教練(Roberto Ayala)啟動紀律調查。這三人因採取「攻擊」行為，可能面臨長期禁賽。

針對阿根廷足協的多項調查，涉及賽事吶喊口號與所謂的「不當標語」，其中包括本屆世界盃半決賽擊敗英格蘭隊後，阿根廷隊球員打出寫有「馬維納斯群島屬於阿根廷」的橫幅，以及將橫幅留在球場內的行為。阿根廷足協同時還遭到歧視與種族主義相關指控的調查。

FIFA聲明：「依據國際足聯紀律準則，現已給予涉案方陳述立場的機會，此後國際足聯紀律委員會將適時作出裁決。」

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此外，阿根廷球員奧塔門迪(Nicolás Otamend)、西班牙中場加維（Gavi）也因存在「非體育行為」，被啟動相關調查。

19日在美國紐約新澤西體育場進行的美加墨世界盃決賽中，西班牙隊在延長賽以1：0戰勝衛冕冠軍阿根廷隊。賽後，帕雷德斯似乎無法接受這樣的比賽結果，與多名西班牙球員爆發激烈肢體衝突。

帕雷德斯先是衝上前將加維推倒在地，並在後者起身後再次鎖喉對方，引發了西班牙球員的不滿。加維快速衝向帕雷德斯，雖然被一名阿根廷球員抱住，但情緒已經有些失控的帕雷德斯，憤怒地上前揪住加維的背心，將其抱摔到地上。

隨後，兩隊多名球員湧向事發地點，才將當事人隔開，避免了事態的進一步擴大。當值主裁也因此向帕雷德斯出示了紅牌。

另有消息稱，這一切的起因都是莫利納。在西班牙球員衝入場內慶祝時，莫利納伸手打了羅德里（Rodrigo Hernández Cascante）一拳，羅德里回來與其對峙，這才有了後續的衝突。

精華 FAQ

  • FIFA宣布同時調查阿根廷足協與多名球員，範圍包括賽事吶喊口號、不當標語、歧視與種族主義指控，以及決賽後的攻擊與非體育行為。

  • 帕雷德斯、莫利納與助理教練羅伯托・阿亞拉被啟動紀律調查，原因是被指在衝突中有攻擊行為，FIFA表示可能面臨長期禁賽。

  • 調查包含半決賽後展示「馬維納斯群島屬於阿根廷」橫幅、將橫幅留在球場內，以及疑似歧視與種族主義相關問題，FIFA已要求涉案方陳述立場。

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