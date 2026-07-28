一腳扳平阿根廷 2026世界盃「最佳進球」來自維德角

7月3日世界盃32強賽，阿根廷對維德角，卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral）攻入球隊第2球後。（路透）

國際足聯（FIFA）27日宣布，維德角隊邊後衛卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral）在美加墨世界盃 32強賽中對阿根廷隊打入的遠射，獲評本屆世界盃最佳進球。

這粒進球誕生於7月3日阿根廷隊與維德角隊的32強賽。延長賽第103分鐘，維德角隊1：2落後，卡布拉爾在禁區邊緣擺脫麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）的防守後，右腳兜出一記弧線球直掛球門死角，將比分扳為2：2。雖然維德角隊最終2：3惜敗，但這腳「世界波」成為本屆賽事最令人難忘的瞬間之一。

「我過掉防守球員後看到了一條縫隙，心想，試試吧。」卡布拉爾回憶道，「我雙腳射門都不錯，瞄準了遠角，球打得很實。當抬頭看到球飛向那個角落時，我都懵了。我看了一眼隊友，所有人都在尖叫，雙手抱頭，欣喜若狂。」

進球後他衝向看台，想與母親和女友慶祝，結果母親激動得暈了過去。「賽前我告訴媽媽和女友，如果進球了就跑到她們那邊去。到了跟前，我看到媽媽在哭，完全沒意識到我就在眼前。大家都忙著照顧她，因為我一進球她就暈倒了。」

巴西傳奇邊後衛馬塞洛（Marcelo）給他發來消息，表示自己給這粒進球投了票。「馬塞洛是我的偶像。他說看了我的比賽，說我踢得真好。我簡直不敢相信。」卡布拉爾說。

7月3日世界盃32強賽，維德角布拉爾（Sidny Lopes Cabral）攻入球隊第2球後振臂慶祝。（路透）