世界盃決賽主裁判 溫西奇宣布退休 留下西阿恩怨未解
2026年世界盃落幕僅一周，主裁法西班牙與阿根廷冠軍戰的裁判溫西奇（Slavko Vinčić）宣布退休，結束長達數十年的國際裁判生涯。溫西奇在世界盃決賽中，因執法尺度引發外界爭議，尤其對阿根廷多次身體對抗的判決備受批評，使他的最後一場國際賽事成為討論焦點。
FIFA在7月17日宣布由溫西奇擔任西班牙對阿根廷冠軍戰主裁判，他得知消息後當場激動落淚，在FIFA官員面前一度掩面拭淚，展現獲得執法世界盃決賽殊榮的激動心情。
本屆世界盃決賽中，西班牙在延長賽以1：0擊敗阿根廷奪冠。溫西奇在比賽傷停補時階段出示紅牌，將阿根廷中場恩佐費南德斯（Enzo Fernández）驅逐。比賽結束後，雙方球員爆發衝突，場面一度混亂。
國際足總（FIFA）目前仍在調查西阿衝突事件，其中包括阿根廷中場帕雷德斯（Leandro Paredes）將西班牙中場加維（Gavi）摔倒在地。不過，加維日前公開表示，不希望帕雷德斯因此遭到禁賽處分。
斯洛維尼亞足球協會證實溫西奇退休：「世界盃決賽一周後，溫西奇正式結束他站上世界最高舞台的歷史性裁判生涯。」
現年46歲的溫西奇雖因世界盃決賽執法受到質疑，但仍擁有亮眼的裁判資歷。他曾獲國際足球歷史與統計聯合會（IFFHS）及義大利裁判協會（AIA）評選為世界最佳裁判。
2026美加墨世界盃期間，他共執法4場比賽，包括巴西對摩洛哥的小組賽，以及墨西哥在16強以2：0擊敗厄瓜多的
在溫西奇退役的消息傳出後，部分支持阿根廷隊者稱「西班牙靠黑哨贏得比賽」、「裁判黑完阿根廷就跑」。
斯洛維尼亞足球協會證實，他在執法世界盃決賽1周後正式退休，結束長年國際裁判生涯。雖曾被視為世界級裁判，但決賽判罰爭議使其最後一役備受討論。 溫西奇在比賽中多次判定阿根廷身體對抗，引來批評；傷停補時又向恩佐費南德斯出示紅牌，賽後雙方球員爆發衝突，使他的執法尺度成為焦點。 FIFA仍在調查賽後衝突，包括帕雷德斯摔倒加維等動作。加維則公開表示，不希望帕雷德斯因此被禁賽，顯示事件後續仍在延燒。
精華 FAQ
斯洛維尼亞足球協會證實，他在執法世界盃決賽1周後正式退休，結束長年國際裁判生涯。雖曾被視為世界級裁判，但決賽判罰爭議使其最後一役備受討論。
溫西奇在比賽中多次判定阿根廷身體對抗，引來批評；傷停補時又向恩佐費南德斯出示紅牌，賽後雙方球員爆發衝突，使他的執法尺度成為焦點。
FIFA仍在調查賽後衝突，包括帕雷德斯摔倒加維等動作。加維則公開表示，不希望帕雷德斯因此被禁賽，顯示事件後續仍在延燒。
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