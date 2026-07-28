世界盃決賽主裁判 溫西奇宣布退休 留下西阿恩怨未解

世界盃決賽頒獎典禮，FIFA主席英凡蒂諾（右）與主裁判溫西奇退握手致意。（新華社）

2026年世界盃 落幕僅一周，主裁法西班牙與阿根廷冠軍戰的裁判溫西奇（Slavko Vinčić）宣布退休，結束長達數十年的國際裁判生涯。溫西奇在世界盃決賽中，因執法尺度引發外界爭議，尤其對阿根廷多次身體對抗的判決備受批評，使他的最後一場國際賽事成為討論焦點。

FIFA在7月17日宣布由溫西奇擔任西班牙對阿根廷冠軍戰主裁判，他得知消息後當場激動落淚，在FIFA官員面前一度掩面拭淚，展現獲得執法世界盃決賽殊榮的激動心情。

本屆世界盃決賽中，西班牙在延長賽以1：0擊敗阿根廷奪冠。溫西奇在比賽傷停補時階段出示紅牌，將阿根廷中場恩佐費南德斯（Enzo Fernández）驅逐。比賽結束後，雙方球員爆發衝突，場面一度混亂。

國際足總（FIFA）目前仍在調查西阿衝突事件，其中包括阿根廷中場帕雷德斯（Leandro Paredes）將西班牙中場加維（Gavi）摔倒在地。不過，加維日前公開表示，不希望帕雷德斯因此遭到禁賽處分。

斯洛維尼亞足球協會證實溫西奇退休：「世界盃決賽一周後，溫西奇正式結束他站上世界最高舞台的歷史性裁判生涯。」

現年46歲的溫西奇雖因世界盃決賽執法受到質疑，但仍擁有亮眼的裁判資歷。他曾獲國際足球歷史與統計聯合會（IFFHS）及義大利裁判協會（AIA）評選為世界最佳裁判。

2026美加墨世界盃期間，他共執法4場比賽，包括巴西對摩洛哥的小組賽，以及墨西哥在16強以2：0擊敗厄瓜多的

在溫西奇退役的消息傳出後，部分支持阿根廷隊者稱「西班牙靠黑哨贏得比賽」、「裁判黑完阿根廷就跑」。