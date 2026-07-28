我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

避免手足再爭遺產 台立院通過刪除「兄弟姊妹特留分」

月之暗面Kimi K3開源 30分鐘登美AI平台趨勢榜

世界盃決賽主裁判 溫西奇宣布退休 留下西阿恩怨未解

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界盃決賽頒獎典禮，FIFA主席英凡蒂諾（右）與主裁判溫西奇退握手致意。（新華社...
世界盃決賽頒獎典禮，FIFA主席英凡蒂諾（右）與主裁判溫西奇退握手致意。（新華社）

2026年世界盃落幕僅一周，主裁法西班牙與阿根廷冠軍戰的裁判溫西奇（Slavko Vinčić）宣布退休，結束長達數十年的國際裁判生涯。溫西奇在世界盃決賽中，因執法尺度引發外界爭議，尤其對阿根廷多次身體對抗的判決備受批評，使他的最後一場國際賽事成為討論焦點。

FIFA在7月17日宣布由溫西奇擔任西班牙對阿根廷冠軍戰主裁判，他得知消息後當場激動落淚，在FIFA官員面前一度掩面拭淚，展現獲得執法世界盃決賽殊榮的激動心情。

本屆世界盃決賽中，西班牙在延長賽以1：0擊敗阿根廷奪冠。溫西奇在比賽傷停補時階段出示紅牌，將阿根廷中場恩佐費南德斯（Enzo Fernández）驅逐。比賽結束後，雙方球員爆發衝突，場面一度混亂。

國際足總（FIFA）目前仍在調查西阿衝突事件，其中包括阿根廷中場帕雷德斯（Leandro Paredes）將西班牙中場加維（Gavi）摔倒在地。不過，加維日前公開表示，不希望帕雷德斯因此遭到禁賽處分。

斯洛維尼亞足球協會證實溫西奇退休：「世界盃決賽一周後，溫西奇正式結束他站上世界最高舞台的歷史性裁判生涯。」

現年46歲的溫西奇雖因世界盃決賽執法受到質疑，但仍擁有亮眼的裁判資歷。他曾獲國際足球歷史與統計聯合會（IFFHS）及義大利裁判協會（AIA）評選為世界最佳裁判。

2026美加墨世界盃期間，他共執法4場比賽，包括巴西對摩洛哥的小組賽，以及墨西哥在16強以2：0擊敗厄瓜多的

在溫西奇退役的消息傳出後，部分支持阿根廷隊者稱「西班牙靠黑哨贏得比賽」、「裁判黑完阿根廷就跑」。

精華 FAQ

  • 斯洛維尼亞足球協會證實，他在執法世界盃決賽1周後正式退休，結束長年國際裁判生涯。雖曾被視為世界級裁判，但決賽判罰爭議使其最後一役備受討論。

  • 溫西奇在比賽中多次判定阿根廷身體對抗，引來批評；傷停補時又向恩佐費南德斯出示紅牌，賽後雙方球員爆發衝突，使他的執法尺度成為焦點。

  • FIFA仍在調查賽後衝突，包括帕雷德斯摔倒加維等動作。加維則公開表示，不希望帕雷德斯因此被禁賽，顯示事件後續仍在延燒。

世界盃

上一則

NBA／詹姆斯加盟76人隊 考慮住紐約、搭直升機往返費城打球

延伸閱讀

世界盃／冠軍戰裁判來自斯洛維尼亞 溫西奇：希望別成為大家焦點

世界盃／冠軍戰裁判來自斯洛維尼亞 溫西奇：希望別成為大家焦點
世界盃／控冠軍戰裁判「被收買」 阿根廷6萬球迷發起連署要求重賽

世界盃／控冠軍戰裁判「被收買」 阿根廷6萬球迷發起連署要求重賽
世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國

世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國
世界盃／被阿根廷隊揍 西班牙加維：不必禁賽、這也是足球一部分

世界盃／被阿根廷隊揍 西班牙加維：不必禁賽、這也是足球一部分

熱門新聞

哈蘭德帶領挪威闖進世界盃8強，已是最佳紀錄。（美聯社）

世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人

2026-07-21 20:13
世界盃決賽，阿根廷不敵西班牙隊拿亞軍，阿根廷隊隊長梅西賽後神情落寞。 (路透)

世界盃／梅西「痛苦需要時間癒合」將缺席邁阿密2場比賽、明星賽

2026-07-20 20:08
維德角門將沃齊尼亞一戰成名，獲得全球球迷認可。（路透）

世界盃夢幻陣容出爐…姆巴佩領銜前鋒 他成最大黑馬

2026-07-22 13:37
世界盃決賽，西班牙中場加維（左）與阿根廷球員帕雷德斯（5號）、阿爾馬達爆發肢體衝突，加維遭帕雷德斯摔倒在地。（美聯社）

世界盃／被阿根廷隊揍 西班牙加維：不必禁賽、這也是足球一部分

2026-07-22 00:49
前湖人當家球星「詹皇」詹姆斯證實加盟76人。（路透）

NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程

2026-07-24 13:32
西班牙隊奪冠後拍攝大合照，川普(前排右二)頒獎後疑似不肯離場，英凡提諾(右一)試圖引導他離開球隊合照區。(新華社)

世界盃／西班牙官方冠軍合照「裁掉川普」？網笑：美國要宣戰了

2026-07-20 21:31

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它