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足球／C羅發展事業第二春 將出演影集還身兼製作人 亨利也加盟

世界新聞網／編輯
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C羅傳出要跨界拍戲，並擔綱製作人。（路透）
C羅傳出要跨界拍戲，並擔綱製作人。（路透）

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）結束2026年世界盃征程後，正式展開演藝事業新布局。根據太陽報報導，現年41歲的C羅將與「金牌特務」（Kingsman: The Secret Service）導演馬修范恩(Matthew Vaughn)合作推出全新劇情影集「Day 1s」，除擔任監製外，也將親自參與演出，影集目前已在英國倫敦開拍。

報導指出，「Day 1s」改編自足球經紀人達倫戴因（Darren Dein）的原創構想，故事圍繞虛構的英國足球經紀人史丹利道爾頓（Stanley Dalton）展開，由英國男星達米安路易斯（Damian Lewis）主演。

除了C羅之外，法國傳奇前鋒亨利（Thierry Henry）及英國音樂人Dave也將在劇中亮相。整體故事主題聚焦足球經紀產業。

現年41歲的C羅目前效力沙烏地阿拉伯職業足球俱樂部艾納斯（Al-Nassr）。他在2026年世界盃率領葡萄牙闖進16強，但遭最終冠軍西班牙淘汰，也為個人世界盃生涯畫下句點。如今，他將把重心延伸至影視製作，迎接職業生涯的新挑戰。

精華 FAQ

  • 他將參與新劇《Day 1s》，不僅會在劇中演出，還會擔任監製。這部作品目前已在英國倫敦開拍，代表他正式把事業重心延伸到影視領域。

  • 影集改編自足球經紀人達倫戴因的原創構想，聚焦足球經紀產業，主角是虛構的英國經紀人史丹利道爾頓，由達米安路易斯主演，並由馬修范恩主導製作。

  • 除了C羅，法國傳奇前鋒亨利與英國音樂人Dave也將在劇中登場。這讓《Day 1s》不只是一部足球題材作品，也結合了體育與娛樂圈的跨界話題。

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