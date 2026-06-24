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世界盃／3場小組賽飛來飛去 南非總教練：令人非常疲憊

新華社／墨西哥蒙特雷23日電
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南非隊比利時籍主帥布魯斯。（歐新社）
南非隊比利時籍主帥布魯斯。（歐新社）

美加墨世界盃A組最後一輪比賽將於24日打響，兩輪過後積1分的南非隊唯有取勝才有機會晉級淘汰賽。23日舉行的賽前記者會上，南非隊總教練布魯斯（Hugo Broos）對小組賽期間的跨國參賽吐槽了幾句。

本屆賽事由美國、加拿大、墨西哥聯合承辦，是世界盃歷史上首次由三國合辦。小組賽期間，南非隊前兩場分別在墨西哥城和美國亞特蘭大比賽，第三場對陣南韓隊則在墨西哥蒙特雷。布魯斯表示，球隊不僅需要長途奔波，還要不斷適應時差和不同氣候條件。

「這令人非常疲憊。」布魯斯說，「隨著賽事深入，恢復會變得愈來愈困難。尤其是在高溫環境下比賽後，球員消耗了大量體能，而幾天後又要重新踏上旅程。」

不過，布魯斯同時表示，適應這些挑戰本身就是世界盃的一部分。「這就是世界盃，我們必須適應，雖然這並不容易。」

南非隊此前三次參加世界盃，但從未衝出小組賽階段。2010年，南非隊成為世界盃歷史上首個未能小組出線的東道主。本屆世界盃若能晉級淘汰賽，將創造該隊世界盃歷史最佳戰績。

對於必須取勝的出線形勢，布魯斯表示：「我們的選擇其實很簡單，因為我們只需要做一件事——贏球。如果能夠闖入淘汰賽，將是南非足球的重要時刻。我們有機會書寫歷史，這給了球隊巨大的動力。」

與必須背水一戰的南非隊相比，南韓隊目前積3分排名小組第二，掌握著出線主動權。不過主教練洪明甫表示，球隊不會因此滿足於平局。

「我們不能想著平局就夠了。如果這樣想，會非常危險。」洪明甫說，「南非隊是一支實力強勁的球隊，我們明天的目標仍然是爭取勝利。」

精華 FAQ

  • 布魯斯指出，南非隊前兩戰與第三戰分別在不同國家城市進行，球員需長途移動、調整時差，還要適應高溫與氣候差異，恢復難度明顯增加。

  • 南非隊兩輪後僅積1分，已經沒有犯錯空間，最後一戰必須擊敗南韓才有機會晉級淘汰賽，出線條件相當嚴苛。

  • 南韓隊雖然目前積3分、握有出線主動權，但洪明甫強調不能把平局當成目標，因為那樣非常危險，球隊仍會全力爭勝。

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