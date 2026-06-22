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世界盃／第100場國家隊比賽 姆巴佩：意義非凡 但贏球更重要

新華社／費城21日電
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法國隊球星姆巴佩21日在練球。（路透）
法國隊球星姆巴佩21日在練球。（路透）

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）即將迎來代表國家隊的第100場比賽。他21日表示，這一里程碑對他來說意義非凡，但比賽成敗才最重要，法國必須獲勝。

美加墨世界盃I組次輪法國隊對伊拉克隊的比賽22日將在費城體育場進行，姆巴佩屆時將第100次身披法國國家隊戰袍出場。對此，姆巴佩在賽前新聞發布會上表示：「沒有什麼比為國家隊效力更偉大的了。100場是一個歷史性的數字，對我來說意義非凡，但比賽的成敗才是最重要的，我們必須贏球才能晉級。」

姆巴佩信心十足地說：「這是一支比2018年和2022年（世界盃）時更具進攻性的球隊，更加注重向前推進。我們的優勢在於擁有如此多的天賦球員，彼此非常清楚鋒線球員的實力。」

姆巴佩認為，隨著比賽的進行，他和其他三名前鋒奧利斯（Michael Olise）、登貝萊（Ousmane Dembélé）以及杜埃（Désiré Doué）之間的配合會愈來愈默契。

在記者提及C羅（Cristiano Ronaldo）、梅西（Lionel Messi）等備受關注的球員時，姆巴佩笑著說：「梅西和C羅都是最優秀的球員，這一點毋庸置疑。我正努力幫助我的球隊贏得另一座世界盃冠軍獎盃。至於其他的，都只是記者們爭論的話題……我不會考慮未來，我只想好好享受這屆世界盃。」

法國隊主教練德尚（Didier Deschamps）展望與伊拉克隊一役時表示：「我們不能認為這將是一場輕鬆的比賽。我們必須以同樣的認真和專注來對待它，目標是晉級。第三輪（對挪威隊的）比賽將對排名起到決定性作用。但我們必須一步一步來。」

儘管伊拉克隊在小組賽首輪以1：4負於挪威隊，但主教練阿諾德（Graham Arnold）表示，伊拉克隊並沒有計畫在對陣法國隊的比賽中採取保守戰術。「我一直以來都是那種帶著必勝信念去比賽的教練，而不是只想著不輸球的教練……如果你能讓球員們有這種心態，讓他們相信並期望贏得比賽，那麼球員們就會保持良好的心態」。

阿諾德表示，法國隊有很多非常優秀的球員，「我們會全力以赴，專注於自身……我們無法控制法國隊的表現，但我們可以控制自己的表現。我們正在確保球員們做好充分準備，向世界展示他們的實力」。

對陣挪威隊時進球的伊拉克前鋒侯賽因（Aymen Hussein）表示：「我們會努力享受與強隊交鋒的樂趣。」

精華 FAQ

  • 姆巴佩認為100場是歷史性的數字，對自己意義非凡，但他更在意比賽勝負。他表示，代表國家隊出賽本身已經非常偉大，當前目標是幫助法國贏球晉級。

  • 德尚認為這不會是一場輕鬆比賽，球隊必須以同樣的認真與專注應戰，目標就是取得勝利並前進。他也提到第三輪對挪威的比賽，將對排名產生關鍵影響。

  • 主帥阿諾德強調不會只想著不輸，而是帶著必勝信念出賽，並要求球員專注自身表現。前鋒侯賽因則表示，球隊會努力享受與強隊交鋒的樂趣。

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