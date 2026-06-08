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世界盃／伊朗隊赴墨備戰 全員戴168胸針 有意思

編譯莊瑞萌／即時報導
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世界盃伊朗國家隊8日抵達墨西哥，球員胸前都別上「#168」的小徽章紀念被美以聯軍...
世界盃伊朗國家隊8日抵達墨西哥，球員胸前都別上「#168」的小徽章紀念被美以聯軍炸死的168名女校學生。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：伊朗隊赴墨備戰時，全員別上168胸針悼念遇襲罹難者。
  • 重點二：胸針紀念米納布學校遭襲事件，罹難者多為孩童。
  • 重點三：伊朗隊賽程與簽證問題交織，可能影響美國境內出賽。

參加世界盃足球賽的伊朗國家代表隊抵達墨西哥時，所有人都戴著金色的「168」胸針，這是為了紀念在美伊衝突中，一所小學遭飛彈襲擊而喪生168人，其中大部分都是小孩。此舉凸顯今年2月起爆發的中東戰火下所帶來的傷痕，也為即將在美國舉行的賽事增添政治色彩。

美聯社報導，伊朗世界盃代表隊球員7日下機抵達墨西哥提華納時，外套上別著金色的「168」數字胸針，意指2月28日伊朗南部米納布(Minab)一所學校遭襲擊中喪生的168人，其中多數為孩童，該次襲擊很可能是由美國發動的。伊朗駐匈牙利大使館8日在社群媒體上發文提及米納布，同時附上了胸針的照片。

這所學校的位置靠近革命衛隊(Revolutionary Guard)基地。今年3月，伊朗隊在土耳其舉行的一場熱身賽前，特別以手持粉紅色與紫色書包的方式來紀念這次襲擊的罹難者，當時現場正播放國歌。

美國與以色列均未承認對這次學校襲擊負責，該事件受到聯合國與人權團體的強烈譴責。美軍正在進行調查，並表示絕會不故意以平民為目標。

伊朗代表團在兩周前臨時改變計畫，放棄亞利桑納州土桑市，轉而使用墨西哥作為訓練基地。他們於上周從土耳其搭乘私人飛機飛往提華納。伊朗隊準備在美國進行全部三場小組賽，不過，美國已延後處理球員的簽證，並拒絕了代表團中部分與革命衛隊有關聯的成員的簽證申請。因此在6月15日於洛杉磯附近舉行的開幕戰對戰紐西蘭之前，伊朗能否獲准進入美國，目前仍不清楚。

另外，伊朗隊也預計在比賽之間返回提華納，並於6月21日再次前往英格爾伍德對戰比利時，隨後轉往西雅圖於6月26日對上埃及。如果伊朗與美國都以分組第二的成績出線，那麼兩隊將有可能在32強賽中對決。這場比賽預定於7月3日在德州阿靈頓的達拉斯牛仔隊體育場舉行。

精華 FAQ

  • 伊朗隊以金色「168」胸針悼念米納布一所小學遭飛彈襲擊的罹難者，事件共造成168人死亡，多數為孩童，藉此表達哀悼與政治立場。

  • 因為襲擊造成大量平民死亡，且受害者多為兒童，事件遭聯合國與人權團體強烈譴責；美國與以色列均未承認責任，美軍也仍在調查中。

  • 伊朗隊雖預定在美國踢完小組賽，但美方延後簽證審理，且拒絕部分與革命衛隊有關成員入境申請，因此能否順利進入美國仍未明朗。

伊朗 世界盃 墨西哥

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