世界盃伊朗國家隊8日抵達墨西哥，球員胸前都別上「#168」的小徽章紀念被美以聯軍炸死的168名女校學生。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 伊朗隊赴墨備戰時，全員別上168胸針悼念遇襲罹難者。

伊朗隊赴墨備戰時，全員別上168胸針悼念遇襲罹難者。 重點二： 胸針紀念米納布學校遭襲事件，罹難者多為孩童。

胸針紀念米納布學校遭襲事件，罹難者多為孩童。 重點三：伊朗隊賽程與簽證問題交織，可能影響美國境內出賽。

參加世界盃 足球賽的伊朗 國家代表隊抵達墨西哥 時，所有人都戴著金色的「168」胸針，這是為了紀念在美伊衝突中，一所小學遭飛彈襲擊而喪生168人，其中大部分都是小孩。此舉凸顯今年2月起爆發的中東戰火下所帶來的傷痕，也為即將在美國舉行的賽事增添政治色彩。

美聯社報導，伊朗世界盃代表隊球員7日下機抵達墨西哥提華納時，外套上別著金色的「168」數字胸針，意指2月28日伊朗南部米納布(Minab)一所學校遭襲擊中喪生的168人，其中多數為孩童，該次襲擊很可能是由美國發動的。伊朗駐匈牙利大使館8日在社群媒體上發文提及米納布，同時附上了胸針的照片。

這所學校的位置靠近革命衛隊(Revolutionary Guard)基地。今年3月，伊朗隊在土耳其舉行的一場熱身賽前，特別以手持粉紅色與紫色書包的方式來紀念這次襲擊的罹難者，當時現場正播放國歌。

美國與以色列均未承認對這次學校襲擊負責，該事件受到聯合國與人權團體的強烈譴責。美軍正在進行調查，並表示絕會不故意以平民為目標。

伊朗代表團在兩周前臨時改變計畫，放棄亞利桑納州土桑市，轉而使用墨西哥作為訓練基地。他們於上周從土耳其搭乘私人飛機飛往提華納。伊朗隊準備在美國進行全部三場小組賽，不過，美國已延後處理球員的簽證，並拒絕了代表團中部分與革命衛隊有關聯的成員的簽證申請。因此在6月15日於洛杉磯附近舉行的開幕戰對戰紐西蘭之前，伊朗能否獲准進入美國，目前仍不清楚。

另外，伊朗隊也預計在比賽之間返回提華納，並於6月21日再次前往英格爾伍德對戰比利時，隨後轉往西雅圖於6月26日對上埃及。如果伊朗與美國都以分組第二的成績出線，那麼兩隊將有可能在32強賽中對決。這場比賽預定於7月3日在德州阿靈頓的達拉斯牛仔隊體育場舉行。