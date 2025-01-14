南加野火肆虐 加州12支職業運動球隊合捐800萬

已被燒成廢墟的寶馬山花園社區。（美聯社）

洛杉磯 大片地區陷入火海，加州12支職業球隊13日承諾合捐800萬美元支持遇難者與消防人員。

綜合路透與法新社報導，捐款隊伍包括NFL公羊與電光人、NBA湖人 與快艇、MLB道奇與天使、MLS銀河與洛杉磯足球俱樂部、NHL巨鴨與國王、WNBA火花、NWSL天使城足球俱樂部。

這些球隊表示，捐款對象包括美國紅十字會（American Red Cross）、洛杉磯消防局基金會（Los Angeles Fire Department Foundation）、世界中央廚房（World Central Kitchen）及當地多個動物救援組織等。

運動商品製造商Fanatics也與球隊合作，向已撤離警報區的家庭分發約值300萬美元的商品。

為了避免分散救火的公共資源，NFL公羊與維京人的比賽移至亞利桑納州舉行。

在NBA方面，湖人兩場與快艇一場比賽延後，但這兩支球隊今晚各自舉行主場賽事，這是兩隊自野火上周爆發以來的第一場比賽。湖人鼓勵球迷將捐贈物資帶到湖人位於市中心的球場。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）位於太平洋斷崖（Pacific Palisades）社區的房子在大火中付之一炬。他說，球隊將盡自己的一份力量，協助重建這座城市。

湖人隊在聲明中表示，13日的比賽要「獻給洛杉磯社區和南加州的急難救助人員」。