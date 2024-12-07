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滑雪／谷愛凌摔倒了 吃止痛藥換了歌單又奪冠

新華社／河北崇禮7日電
12月7日，冠軍谷愛凌在頒獎儀式上。(新華社)
12月7日，冠軍谷愛凌在頒獎儀式上。(新華社)

谷愛凌摔倒了……這是7日的U型場地技巧世界盃崇禮站自由式滑雪女子組決賽第一輪。看著谷愛凌重重摔落在地，現場觀眾的驚呼聲此起彼伏，技術官員和醫療人員迅速進場。她許久之後才站起來，在工作人員的幫助下撿起掉落的雪板，調整姿勢後滑向結束區。

谷愛凌還能比麼？

去年她在國外訓練時意外摔傷肩膀，但仍帶傷拿下4站世界盃冠軍，其中就包括2023年12月的崇禮站。這個賽季，她佩戴護肩開啟訓練和比賽，9月在紐西蘭卡德羅納站獲得U型場地技巧金牌。

「（因為之前的傷病）我已經待在酒店三天不動了，自己在房間恢復，但也沒有完全恢復。今天我已經有心理障礙了，所以我在預賽的時候只跳了一次。」谷愛凌說。

由於風雪天氣，自由式滑雪女子組資格賽延遲到與決賽同一天進行，谷愛凌以89.50分的全場最高分晉級決賽。

賽後復盤決賽時，她說：「（第一跳摔倒）我真的嚇了一跳，很疼，雪板都飛掉了，手也沒法動。大家跟我說『別比了』，但我最終還是自己做決定，我還是想繼續比賽。」

「（我媽媽）就說你是不是不想再比了，（考慮到）這個傷痛，我跟她說就吃幾個止痛片，（我吃了）兩片，因為吃止痛片會感覺很睏，我又得不疼，又得保持頭腦清醒。」谷愛凌說。

決賽第二輪，谷愛凌憑藉一套高質量的動作拿到90.00分。現場大屏幕閃爍出的分數，幾乎殺死了雲頂這場女子巔峰對決的終極懸念。

當被問及「第一輪之後如何調整狀態」，谷愛凌說：「我換了一下歌單，換成慢一點的歌，提醒自己不要太想比賽的事。」

滑雪賽場瞬息萬變，谷愛凌就這樣逆風翻盤，又一次奪冠了。

「其實我沒有覺得比賽壓力太大，可能是因為心理障礙，我有傷病，然後就不敢去拚。」她說，「調整心理狀態是最難的，這項運動50%是技巧，50%是心理，尤其是從比賽角度來講。」

加上這場勝利，谷愛凌的世界盃冠軍數達到16個，項目包括U型場地技巧、坡面障礙技巧和大跳台。米蘭冬奧到來之前，她將繼續向更多勝利發起衝擊——或許仍然可能會摔會傷會怕，但不會輕言放棄。

12月7日，谷愛凌在資格賽中。(新華社)
12月7日，谷愛凌在資格賽中。(新華社)

谷愛凌 世界盃

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