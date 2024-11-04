桌球／中國名將馬龍將訪台 他的成就前無古人

中國桌球傳奇名將馬龍。圖為他在比賽中發球。(新華社)

馬英九 基金會4日宣布，已邀請7所中國大學、共40名師生，27日來台進行9天8夜的訪問，成員包含奧運桌球6金得主馬龍和射擊金牌楊倩，馬龍更是桌壇被譽為「GOAT（Greatest Of All Time，史上最佳）」的傳奇名將。

上月剛過36歲生日的馬龍，2012年倫敦奧運先收穫男團金牌，16年里約奧運和東京奧運再包辦男單和男團雙金，成為首位衛冕奧運桌球男單的選手。

今年巴黎奧運 ，馬龍再收穫男團金牌，6枚奧運金牌在手，超越「跳水皇后」吳敏霞、陳若琳和體操名將鄒凱保持的中國奧運5金紀錄，一併寫下世界桌壇和中國體育紀錄，豎立「馬龍障礙」。

今年10月，馬龍在WTT中國大滿貫再殺進男單決賽，但在局數3：1「聽牌」下遭19歲同胞林詩棟逆轉，可能的國際賽最終戰雖無緣登頂，但他認為兩人打出精采一役，「自己可以帶著微笑離開這個場地」。