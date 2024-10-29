我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2巨頭冰釋前嫌？馬斯克大讚華郵不表態 推文「佩服貝佐斯」

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

足球／不滿金球獎頒給羅德里 皇馬抵制頒獎典禮

中央社／巴黎28日綜合外電報導
西班牙籍中場羅德里獲頒金球獎。（新華社）
西班牙籍中場羅德里獲頒金球獎。（新華社）

效力英超曼城的西班牙籍中場羅德里（Rodri）28日獲頒金球獎（Ballon d'Or），皇家馬德里不滿陣中球星小維尼修斯落馬，全隊缺席頒獎典禮。

法新社報導，將這個世界最佳球員的獎項頒給羅德里，跌破不少人眼鏡，因為一般認為，獲獎的會是贏得西甲和歐洲冠軍聯賽雙料冠軍的小維尼修斯（Vinicius Jr）。

頒獎典禮在巴黎夏特雷劇院（Theatre du Chatelet）登場前數小時，皇馬就已經宣布不會參加，因為他們認為這是故意冷落小維尼修斯。

曼城上賽季擊敗兵工廠奪得英格蘭足球超級聯賽冠軍，28歲的羅德里居功厥偉。他也協助原本不被看好的西班牙，勇奪2024年歐洲國家盃（Euro 2024）冠軍，獲選為最佳球員。

羅德里28日在典禮後的記者會上談到皇馬缺席的問題時，表現委婉。

他說：「他們有自己的決定，他們不想來這裡自有他們的理由，我只關心我的球會和隊友。」

頒獎典禮前數小時，皇馬就已放話，如果金球獎不是頒給小維尼修斯，那也該頒給他的隊友卡瓦哈（Dani Carvajal）。

皇馬告訴法新社：「如果頒獎標準沒把小維尼修斯視為獲勝者，那麼同樣的標準，應該會認定卡瓦哈為得獎者。」

「然而，事實並非如此，金球獎-歐洲足球總會（UEFA）顯然不尊重皇馬。不受尊重的地方，皇馬不會去。」

金球獎 足球 皇家

上一則

MLB／大谷翔平：肩傷目前不痛 應該不用動手術

下一則

NBA／湖人第2節只拿14分輸球 戴維斯爆料瑞迪克「很生氣」

延伸閱讀

足球／梅西上演帽子戲法+2助攻 在阿根廷球迷前輾壓玻利維亞

足球／梅西上演帽子戲法+2助攻 在阿根廷球迷前輾壓玻利維亞
吳邦國遺體火化 習近平至八寶山送別、胡錦濤送花圈

吳邦國遺體火化 習近平至八寶山送別、胡錦濤送花圈
足球／傳因性侵遭瑞典警方調查 姆巴佩：假新聞

足球／傳因性侵遭瑞典警方調查 姆巴佩：假新聞
秋風入我戶（九）

秋風入我戶（九）

熱門新聞

(擷自YouTube@MLB)

大谷翔平傷金手臂 專家揭最有可能的傷勢恐非脫臼

2024-10-27 12:57
今年MLB世界大賽首戰在洛杉磯道奇球場舉行，圖為道奇球場。(路透)

世界大賽開打 洋基對決道奇星光陣容催生史上最貴票價

2024-10-25 20:10
弗里曼再見滿貫砲，道奇以6：3勝洋基。(歐新社)

MLB世界大賽G1／弗里曼再見滿貫砲 道奇延長賽擊敗洋基

2024-10-25 23:47
《Baseball America》和《Baseball Digest》都將2024年度MVP頒給賈吉，但《The Sporting News》給大谷翔平。 美聯社

終於贏1次…大谷擊敗賈吉 奪「運動新聞」年度MVP

2024-10-25 17:36
大谷翔平26日在滑壘時疑似傷到左手。(路透)

MLB／肩傷無礙 ESPN：大谷翔平世界大賽第3戰將出賽

2024-10-27 18:50
道奇隊強打大谷翔平(坐在地上者)26日在盜壘時傷到左手，下場檢查。(歐新社)

MLB／二壘麥克風直接收音 大谷用日文回答不知是否脫臼

2024-10-27 03:10

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣