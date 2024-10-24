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歐冠杯／拉菲尼亞帽子戲法 巴薩結束對拜仁10年不勝魔咒

體育新聞組／綜合報導
歐冠第三輪賽事，巴塞隆納前鋒拉菲尼亞，在與德甲拜仁慕尼對決之役上演帽子戲法。（新華社）
歐冠第三輪賽事，巴塞隆納前鋒拉菲尼亞，在與德甲拜仁慕尼對決之役上演帽子戲法。（新華社）

歐足聯冠軍聯賽（歐冠）第3輪上演西甲巴塞隆納與德甲拜仁慕尼黑豪門對決，巴塞靠著巴西前鋒拉菲尼亞（Raphinha）帽子戲法，以4：1戰勝拜仁，結束近10年無法戰勝拜仁的魔咒。

開賽不到1分鐘巴薩就發起快攻，拉菲尼亞單刀破門，第18分鐘拜仁靠著英格蘭球星凱恩（Harry Kane）進球扳平戰局。

第36分鐘，巴薩洛培茲（Fermín López）傳球撕裂防線，波蘭中鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）輕鬆破門。第45分鐘，拉菲尼亞接獲卡薩多（Marc Casadó）橫傳，在禁區邊緣以弧線球破網。第56分鐘，拉菲尼亞邊路突破，面對兩人包夾仍起腳進球，完成帽子戲法，終場就以4：1拿下勝利。

巴薩結束對戰拜仁6連敗，拉菲尼亞受訪時說，「這是幫球迷報復，對球員來說不能只關注過去，要關心下一場比賽。」皇家馬德里22日先失2球，最終以5：2逆轉多特蒙德。

其他8場比賽，利物浦客場1：0險勝RB萊比錫，曼城5：0痛宰布拉格斯巴達，國際米蘭客場1：0力克伯恩年輕人，里爾3：1戰勝馬德里競技，勒沃庫森1：1與布雷斯特握手言和，鹿特丹飛燕諾3：1擊退本菲卡，亞特蘭大零和塞爾提克，薩格勒布發電機2：0戰勝薩爾茲堡紅牛。

比賽第三天結束後，積分榜前3都來自英格蘭超級聯賽。阿斯頓維拉和利物浦保持全勝，前者以淨勝球優勢暫時領先。

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