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足球／傳遛狗爆口角 西班牙17歲亞馬爾的父親遭砍傷

中央社／馬德里14日綜合外電報導
西班牙足球金童亞馬爾。（美聯社）
西班牙足球金童亞馬爾。（美聯社）

西班牙媒體今晚報導，足球金童亞馬爾（Lamine Yamal）父親遭人持刀砍傷，傷勢嚴重，但情況穩定。亞馬爾父親上月曾分享兒子17年前與阿根廷球王梅西因「洗澡」照結緣事蹟。

法新社引述西班牙「先鋒報」（La Vanguardia）報導指出，根據「熟悉這起事件的官方消息人士」說法，事發在加泰隆尼亞（Catalan）馬塔洛（Mataro）一處停車場，亞馬爾的父親納斯拉烏（Mounir Nasraoui）外出遛狗時與一群人發生口角，隨後遭這些人回頭攻擊，在停車場被捅了數刀。

負責調查的加泰隆尼亞地方警察並未公開證實這起事件。先鋒報報導說，警方已逮捕一些人歸案。

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事發地點馬塔洛位在巴塞隆納（Barcelona）以北約30公里。亞馬爾在這裡長大，且父親和祖母至今仍是當地居民。

17歲的亞馬爾進球後習慣比出的304手勢，代表的就是這個加泰隆尼亞街區的郵政區域碼。

亞馬爾15歲首次披掛西甲足球勁旅巴塞隆納隊戰袍上場，沒多久就躍升成菁英等級的球星，並在今夏2024歐洲國家盃4強創下歐國盃史上最年輕球員進球紀錄，是西班牙隊贏球功臣，也是球隊最終奪冠的關鍵之一。

而他早在叱吒足球場之前，2007年就曾因為拍攝慈善照與梅西（Lionel Messi）產生交集而小有名氣。

當時年僅20歲的梅西在巴塞隆納諾坎普球場（Camp Nou）更衣室為慈善日曆拍攝系列照，而他幫忙洗澡並抱在懷中的6個月大嬰兒正是亞馬爾。17年後，亞馬爾的父親在社群平台IG分享這張照片，並寫下：「兩個傳奇的開始」，在網路上引發熱議。

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