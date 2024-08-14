哪個環節出問題？中國羽球小將張志傑母親：兒子遺體仍滯留印尼

中國年僅17歲的男單小將張志傑，在比賽中倒下猝逝。張志傑的媽媽8月10日在個人社交帳號上更新了一條動態，稱張志傑的遺體至今仍滯留在印尼，未能將孩子帶回來。（取材自微博）

中國羽球 新星張志傑6月底在印尼 比賽期間突然暈倒，送醫搶救無效不治。張志傑的媽媽8月10日在個人社交帳號上更新了一條動態，稱張志傑的遺體至今仍滯留在印尼，未能將孩子帶回來。

張志傑的遺體在印尼已滯留40多天，至今尚未公布離世的病因和相關調查結果。 8月12日，大河報·豫視頻「看見」致電中國羽毛球協會，一位工作人員表示，「張志傑事件」有專門的部門在負責，具體情況請關注網站的官方公告。

華西都市報旗下新媒體「封面新聞」報導，中國國家青年羽毛球隊運動員張志傑，於6月30日晚間在印尼日惹參加亞洲青年羽毛球錦標賽團體賽小組賽最後一場比賽時，在場上突然暈倒，經搶救無效，於當地時間6月30日23時20分去世，年僅17歲。

現場畫面顯示，張志傑在比賽中倒下並出現抽搐後，救援疑似未能及時展開，現場人員沒有進行必要的心肺復甦術等急救措施。張志傑的離世曾引起廣泛關注。

張志傑離世後，7月1日，中國羽協曾在官網上發布「對張志傑在賽場不幸離世深表哀悼」的公告，稱「目前當地醫院方面尚未明確病因，中國羽毛球協會與亞洲羽球聯合會、亞洲青年羽球錦標賽組委會和印尼各方繼續保持聯繫，有新的信息將及時向社會公布。」

張志傑姨夫表示，張志傑沒有家族心臟病 史，是一個很懂事、刻苦的孩子。志傑很小的時候他爸爸就過世了，媽媽獨自把姊弟倆撫養長大。

世界羽聯曾於7月2日發文與亞洲羽球聯合會和印尼羽球協會（PBSI）協商，要徹查此事，但至今沒有下文。

張志傑姑姑7月6日在個人社交帳號上發文表示：「我們現在與中國羽協緊密聯繫，以期盼早日解決事情。家屬的態度從未改變，期望著事情給我們一個答覆，也給關心我們的大家一個答覆。」

印尼羽協官員於7月14日承認，他們不再等待張志傑家人的決定，已經撤回對張志傑事件的處理團隊。印尼羽協認為，他們已提供了最大的幫助，如果之後張志傑的遺體需要運回中國，他們願意繼續提供幫助並支付航班的費用。

印尼羽協已經將這個決定傳達給張志傑家人和中國羽協，但並沒有得到回應。醫院方也在等待處理張志傑遺體的決定。