甫獲奧運羽球女單銀牌 何冰嬌退出國際賽事

甫獲巴黎奧運羽球女子單打銀牌的中國選手何冰嬌，13日向國際羽球總會（BWF）提交退役申請，將不再參加國際賽事。圖為5日，何冰嬌獲得巴黎奧運羽球女單銀牌。（中新社）

甫獲巴黎奧運羽球 女子單打銀牌的中國選手何冰嬌，今天向國際羽球總會（BWF）提交退役申請，將不再參加國際賽事。

BWF官方微博13日下午宣布這項消息後，立即躍為中國社群最熱門話題。BWF表示，從青年奧運冠軍走到奧運亞軍，是堅持與付出寫下的結果，祝福何冰嬌未來一切順利。

BWF官網今天也發布新聞稿宣布，何冰嬌退出國際羽球比賽。不過，她將繼續參加國內比賽。

BWF官網女子單打排名，也已移除何冰嬌。在此之前，她排名世界第7。

BWF指出，這位來自中國的左撇子參加了2024年巴黎奧運的女單決賽。儘管輸給頭號種子安洗瑩，但何冰嬌獲得銀牌是其職業生涯在大型賽事中取得的最大成就。

何冰嬌在本屆奧運羽球女單先爆冷淘汰她的隊友陳雨菲，晉級4強。其後對上西班牙好手瑪琳（Carolina Marin），第1局以14比21不敵馬琳，但馬琳在第2局領先之際因膝傷被迫退賽，何冰嬌因而首度晉級奧運羽球女單決賽。

何冰嬌獲得銀牌後，在頒獎台上一手舉起獎牌，一手舉起西班牙的胸章。

BWF新聞稿提到，何冰嬌在頒獎台上舉起了西班牙胸章，向在準決賽中因傷退賽的馬琳致敬，贏得了全世界球迷的心。

27歲的何冰嬌，1997年3月21日出生於江蘇蘇州市，11歲獲得首座羽球女單冠軍，其後進入中國青年隊。她在2014年的南京青年奧運以2比1擊敗日本好手山口茜，獲得女單冠軍，在羽壇首度嶄露頭角。

何冰嬌職業生涯最高排名是世界第5，在戴資穎 、安洗瑩、山口茜及陳雨菲「F4」壟斷國際賽冠軍的這段時期，她仍時有打敗F4的表現。