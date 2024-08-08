美方控允許中國隱瞞泳將藥檢陽性 WADA掀舊帳反擊

瑞士洛桑3月舉行世界反禁藥組織（WADA）研討會時，會場可見到WADA的標誌。（路透）

世界反禁藥組織（WADA）今年春季因處理近20多名中國游泳選手禁藥檢測 陽性而受到審查以來，美國一直是主要批評者。WADA於7日發動最新反擊，指控美國反禁藥組織（USADA）自己就做了他們控訴WADA的相同行為，即運動選手驗出禁藥陽性反應時，未能嚴格遵守規定。

紐約時報 報導，WADA發出了一分長篇聲明，稱USADA曾在10年前違反了全球運動禁藥管制規範，允許服用過禁藥的選手繼續參賽。

WADA承認這起案件有一個問題，即有問題的運動選手獲准繼續參賽，以便他們能夠從事臥底，協助有關單位進行刑事調查，但這一點無關緊要，因為USADA仍必須遵守規則。

WADA表示，「在一起案例中，一名在精英級運動選手在美國參加奧運資格賽和國際賽事，承認服用類固醇與紅血球生成素（EPO），仍獲准繼續參賽一直到退休」。

WADA指出，「他們的案件從未公布，成績從未失格，獎金從未追回，而且從來沒遭到停賽。運動手獲准跟不知情的競爭者對抗，就好像他們從來沒作弊」。

紐時報導，這些案件可追溯至2011年和2014年。路透報導WADA和USADA意見不一致後，WADA就發出了聲明。USADA則回應表示，WADA不只曾經注意到發生何事，雙方還就此事聯手過，並指配合的運動選手一直在協助FBI和緝毒署（DEA）的人口走私和毒品販運調查，案件已經在規則內處理。

USADA執行長泰加（Travis Tygart）表示，「很遺憾看到WADA領導人鋌而走險與危險地試圖抹黑他人，包括線人，而不是回答有關他們為何允許中國隱瞞23起TMZ（曲美他嗪）藥檢陽性，以及2起美雄酮（Metandienone）藥檢陽性的基本問題」。

泰加指出，「現在，隨著來自世界各地的運動選手都在公開談論這些影響巴黎奧運 游泳賽事的失敗，WADA以猛烈抨擊他人回應。清白的運動選手應該得到答案，他們應該得到WADA的更好答案」。