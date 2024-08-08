美方控允許中國隱瞞泳將藥檢陽性 WADA掀舊帳反擊
世界反禁藥組織（WADA）今年春季因處理近20多名中國游泳選手禁藥檢測陽性而受到審查以來，美國一直是主要批評者。WADA於7日發動最新反擊，指控美國反禁藥組織（USADA）自己就做了他們控訴WADA的相同行為，即運動選手驗出禁藥陽性反應時，未能嚴格遵守規定。
紐約時報報導，WADA發出了一分長篇聲明，稱USADA曾在10年前違反了全球運動禁藥管制規範，允許服用過禁藥的選手繼續參賽。
WADA承認這起案件有一個問題，即有問題的運動選手獲准繼續參賽，以便他們能夠從事臥底，協助有關單位進行刑事調查，但這一點無關緊要，因為USADA仍必須遵守規則。
WADA表示，「在一起案例中，一名在精英級運動選手在美國參加奧運資格賽和國際賽事，承認服用類固醇與紅血球生成素（EPO），仍獲准繼續參賽一直到退休」。
WADA指出，「他們的案件從未公布，成績從未失格，獎金從未追回，而且從來沒遭到停賽。運動手獲准跟不知情的競爭者對抗，就好像他們從來沒作弊」。
紐時報導，這些案件可追溯至2011年和2014年。路透報導WADA和USADA意見不一致後，WADA就發出了聲明。USADA則回應表示，WADA不只曾經注意到發生何事，雙方還就此事聯手過，並指配合的運動選手一直在協助FBI和緝毒署（DEA）的人口走私和毒品販運調查，案件已經在規則內處理。
USADA執行長泰加（Travis Tygart）表示，「很遺憾看到WADA領導人鋌而走險與危險地試圖抹黑他人，包括線人，而不是回答有關他們為何允許中國隱瞞23起TMZ（曲美他嗪）藥檢陽性，以及2起美雄酮（Metandienone）藥檢陽性的基本問題」。
泰加指出，「現在，隨著來自世界各地的運動選手都在公開談論這些影響巴黎奧運游泳賽事的失敗，WADA以猛烈抨擊他人回應。清白的運動選手應該得到答案，他們應該得到WADA的更好答案」。
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