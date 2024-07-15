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歐國盃／英格蘭打破不了魔咒 痛失冠軍 凱恩：這會痛很久

中央社／柏林14日綜合外電報導
英格蘭隊長凱恩。（美聯社）
英格蘭隊長凱恩。（美聯社）

英格蘭14日在2024年歐洲國家盃冠軍戰中以1比2輸給西班牙，隊長凱恩表示，「三獅軍團（英格蘭）連續第2次在歐國盃決賽失利」，這會「讓人傷痛很長一段時間」。

中央社引述法新社報導，上屆歐國盃決賽，英格蘭最後在自家的溫布利球場（Wembley Stadium）於PK大戰中輸給義大利；接下來的2022年世界盃，又在8強戰敗給最終闖進決賽的法國，同時那場比賽中，凱恩還踢失了1個罰球。

凱恩14日是在開賽60分鐘後被換下來，他在賽後接受英國獨立電視台（ITV）採訪時表示，西班牙在比賽接近終了時攻進致勝球，這場重大賽事的結果讓他心碎，「難以接受」。凱恩還說，「很難用語言來形容我們現在的感受…」。

現年30歲的凱恩擁有輝煌的個人紀錄，同時也獲得無數的進球榮銜，但他尚未贏得任何一座團體獎盃。

在14日的決賽前，凱恩表示他很樂意「用職業生涯的一切」來換取歐國盃的榮耀。

「我們痛失了機會。進入決賽並不容易，當它來臨時必須把握，我們卻再次失手。」「這非常痛苦，會讓人傷痛很長一段時間。」

當被問及英格蘭總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）的未來時，凱恩表示，這位自2016年底以來一直執掌兵符的人，將「暫離並需要時間做出決定」。

凱恩說，「我們想為他（邵斯蓋特）贏得勝利」。

英格蘭自1966年世界盃以來，全隊在重大賽事都未能奪冠。

世界盃 義大利

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