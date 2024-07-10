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歐國盃／梅西幫他洗過澡 西班牙16歲小將寫最年輕進球紀錄

世界新聞網／輯
西班牙16歲小將亞馬爾（Lamine Yamal）創下歐國盃史上最年輕球員進球紀錄。（歐新社）
西班牙16歲小將亞馬爾（Lamine Yamal）創下歐國盃史上最年輕球員進球紀錄。（歐新社）

法國9日在2024年歐洲國家盃足球賽4強賽先馳得點，西班牙急起直追，4分鐘內攻入2球，終場2比1獲勝晉級冠軍戰。西班牙16歲小將亞馬爾（Lamine Yamal）也創下歐國盃史上最年輕球員進球紀錄。

綜合法新社與路透報導，這場比賽進行到第9分鐘時，法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）傳球助攻，穆亞尼（Randal Kolo Muani）頭鎚破網先馳得點。

西班牙急起直追，年僅16歲的亞馬爾在第21分鐘進球追平，西班牙全隊士氣大振；4分鐘後奧爾莫（Dani Olmo）再進1球，助西班牙終場逆轉勝，接下來將出戰荷蘭與英格蘭的勝方爭奪冠軍。

亞馬爾將在14日冠軍戰前1天滿17歲。他9日在禁區外大腳長射，飛越法國門將麥尼安（Mike Maignan）指尖進球，助西班牙追平比分，成為歐國盃史上最年輕進球球員。

阿根廷球王梅西幫亞馬爾洗過澡。（取材自微博）
阿根廷球王梅西幫亞馬爾洗過澡。（取材自微博）

亞馬爾回憶這次漂亮的進球時說：「我接到球時，沒想到是否距離太遠就起腳射門。我踢得很開心，很自豪能進入決賽。」

日前亞馬爾父親曾曬出兒子6個月時，阿根廷球王梅西(Lionel Messi)為其洗澡的一組照片，更是引起轟動，在網絡上被瘋狂轉發。這組照片於2007年12月拍攝，當時是慈善日曆拍攝活動，所獲資金將全部捐獻給慈善團體。誰也想不到，十多年之後坐在梅西身旁澡盆裡的這個小孩，會成為歐國盃冉冉升起的明星。

梅西 足球

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