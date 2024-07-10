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歐國盃／姆巴佩脫面罩上陣 法國1：2不敵西班牙 仍無緣決賽

記者劉肇育／綜合報導
法國當家球星姆巴佩（左），無緣率領法國隊爭奪歐國盃冠軍。（美聯社）
法國當家球星姆巴佩（左），無緣率領法國隊爭奪歐國盃冠軍。（美聯社）

歐洲國家盃9日凌晨舉行的4強賽，由法國與西班牙上演激戰，儘管法國開賽第8分鐘就由穆亞尼（Randal Kolo Muani）率先進球，最終仍以1：2遭到逆轉淘汰，賽後法國當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）直言，今年歐國盃對於他們來說確實就是失敗旅程。

曾兩度拿下歐國盃冠軍，並在2016年以亞軍成績作收的法國，今年歐國盃再度晉級4強，並在9日遭遇上屆止步於4強的西班牙，開賽後不久姆巴佩就成功助攻給穆亞尼頭鎚破網先馳得點，不過上半場西班牙攻勢不斷，靠著亞馬爾（Lamine Yamal）與奧爾莫（Dani Olmo）接連進球反超，最終也以2：1逆轉勝，搶下今年歐國盃決賽門票，將與荷蘭和英格蘭勝方爭奪冠軍。

對於這次歐國盃之旅在4強止步，本屆賽事5場比賽僅踢進一顆12碼球的姆巴佩坦言，確實是一趟失敗的旅程，「我們有著成為歐洲冠軍的雄心壯志，卻沒有做到，所以這是一次失敗的旅程。但這就是足球，我們必須繼續向前進，這將會是漫長的一年，接下來我會先去度假和休息，這對我會有很大幫助，然後回到球場繼續堅持下去。」

姆巴佩在今年歐國盃狀況不斷，包括在小組賽發生鼻子骨折的狀況，迫使他在與波蘭、比利時和葡萄牙的比賽必須佩戴防護面罩才能上場，這讓他感到相當不適，儘管與西班牙之戰決定脫下面罩登場，仍未幫助球隊搶下勝利。

法國總教練德尚（Didier Deschamps）說：「戴著面罩上陣對於他來說並不容易，這限制了他的視野並帶來不便，我們在與工作人員進行醫療諮詢後，姆巴佩決定不再戴上面罩，這讓他能感到更加安心。」

對於今年法國兩大球星姆巴佩與格里茲曼（Antoine Griezmann）表現都不如預期，德尚一肩扛下責任，「我不會推卸責任，面對實力強勁的西班牙，我們幾乎用盡一切力量，並且一度取得領先；但西班牙對比賽掌控非常好，反觀我們表現不佳，我不會說球員沒有全力以赴，但有幾個原因讓他們無法發揮百分之百的戰力。」

至於在4分鐘內攻入2球、終場2比1獲勝晉級冠軍戰的西班牙，在第21分鐘進球追平的16歲小將亞馬爾（Lamine Yamal），也創下歐國盃史上最年輕球員進球紀錄。西班牙接下來將出戰荷蘭與英格蘭的勝方爭奪冠軍。

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