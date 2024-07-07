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歐國盃／土耳其烏龍球自斷生路 荷蘭逆轉晉4強

中央社／柏林6日電即時報導
荷蘭隊相隔20年晉級歐國盃4強。(新華社)
荷蘭隊相隔20年晉級歐國盃4強。(新華社)

歐國盃荷蘭與土耳其之戰，土耳其上半場率先進球，但荷蘭在下半場先靠進球扳平，再藉對手的烏龍球逆轉，最終成功殺進4強，接下來將與英格蘭爭冠軍戰門票。

土耳其後衛德米拉爾（Merih Demiral）先前在16強賽進球後做出具爭議慶祝動作而遭禁賽2場，並在8強賽即刻執行，對球隊戰力是一大損失。

6日比賽上半場，土耳其一次角球開出後，雖被荷蘭掌握，但禁區外的第2波攻勢將球長傳送至門前，阿凱丁（Samet Akaydin）在比賽第35分鐘順勢頭錘破網，讓土耳其在半場結束時以1球領先。

下半場比賽開踢後，荷蘭同樣利用角球發動攻勢。球開進場後的長傳，讓德弗里（Stefan de Vrij）於比賽第70分鐘在門前頭錘為荷蘭扳平戰局。

之後荷蘭攻勢甦醒，頻頻發動進攻，在一波攻擊中，荷蘭的哈克波（Cody Gakpo）試圖攻門沒有成功，土耳其雖占人數優勢，但無法將球停下，穆杜爾（Mert Muldur）還在比賽進行到第76分鐘把球弄進自家球門，讓荷蘭利用這記烏龍球，以2比1超前，並在最終靠這球獲勝。

荷蘭克服來自看台的壓力和土耳其衝勁十足風格，自2004年後再次踢進歐國盃4強。

荷蘭隊長范迪克（Virgil van Dijk）說：「今晚我們傾盡了全力，而我很替球隊感到驕傲。我認為球隊踢出很好的開局，但面臨危機時卻草草丟了球。我們必須努力保持冷靜，利用即將到來的機會。」

「我們想實現夢想，如今離夢想更進一步。」

土耳其

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