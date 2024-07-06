歐國盃／葡萄牙PK輸法國 C羅、佩佩賽後含淚相擁

葡萄牙老將佩佩(左)、C羅賽後含淚相擁。（美聯社）

法國在歐國盃8強賽與葡萄牙陷入僵局，最後延長賽踢完仍是0：0，最終法國在PK戰險勝葡萄牙，葡萄牙頭號球星C羅 （Cristiano Ronaldo）的歐國盃「最後一舞」止步於8強。另一頭的西班牙對德國 8強戰，雙方也是1：1踢進延長賽，西班牙梅禮諾（Mikel Merino）第119分鐘頭槌破門，西班牙2：1氣走德國。

法國葡萄牙之戰，法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）在延長賽後半開踢前被換下場休息，葡萄牙菲利斯（Joao Felix）延長賽結束前差點以頭槌破門，雙方苦戰120分鐘均無所獲， 最後仍得以PK決勝。

法國登貝萊（Ousmane Dembele）、葡萄牙C羅各踢進PK戰第1點，法國福法納（Youssouf Fofana）、孔德(Jules Kounde)接連進球，但是葡萄牙菲利斯踢丟了第3點，法國5球全進，小賀南德茲（Theo Hernandez）赫南德茲（Theo Hernandez）在第5點成功處決葡萄牙。

賽後葡萄牙C羅與隊友佩佩（Pepe）含淚相擁，41歲的佩佩是賽史最年長的參賽球員，總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）稱讚佩佩是下一代國家隊的榜樣，對於兩人是否最後一次參賽國家隊，馬丁尼茲說目前還未決定。

法國接下來將出戰西班牙，爭取本屆歐國盃決賽資格。

另據中央社引述法新社報導，西班牙對戰德國，奧爾莫（Dani Olmo）下半場率先為西班牙踢進一球，雙方鏖戰到第89分鐘時，德國的費爾茨（Florian Wirtz）及時進球，幫助球隊終場前以1：1追平並進入延長賽。