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歐國盃／法國靠烏龍球贏比利時 至今4役還未正式破門

體育新聞組／綜合報導
法國靠烏龍球險勝比利時，主力前鋒姆巴佩還是無法在運動戰破門。（歐新社）
法國靠烏龍球險勝比利時，主力前鋒姆巴佩還是無法在運動戰破門。（歐新社）

法國和比利時1日在歐國盃16強賽碰頭，法國憑著比利時球員費爾通亨（Jan Vertonghen）的烏龍球，以1比0險勝比利時，晉級8強。除了對手烏龍球與罰球外，法國本屆賽事尚未踢進任何一球。

中央社引述法新社報導，法國在這場於德國杜塞道夫（Duesseldorf）舉行的16強賽占據主導地位，但揮霍機會的結果讓比賽幾乎要進入延長，直到正規時間結束前約5分鐘，雙方終於分出高下。

法國替補球員穆亞尼（Randal Kolo Muani）在比利時禁區內接球後射門，球碰到了比利時後衛費爾通亨後改變方向，就這樣越過門將卡斯特爾斯（Koen Casteels），這一個幸運進球讓法國闖入將在漢堡（Hamburg）舉行的8強戰。

法國曾在2022年世界盃拿下亞軍，如今仍有希望第3度捧回歐國盃冠軍。

法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）表示：「我們很自豪能再次闖入8強。這是我們原本預期的結果，但我們必須心懷感謝，而非把這視為理所當然。」

法國在本屆歐國盃4場比賽中，除了罰球與對手烏龍球，迄今尚無正式破門的紀錄。隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）在對陣波蘭時踢進1記罰球，而另外2個進球則來自對手後衛的烏龍球。

不過，最重要的是法國防守堅如磐石，截至目前只丟了1球，而那1球也來自罰球。

比利時曾在2018年世界盃4強賽以0比1輸給法國，當年的失利在6年後同樣令人心碎。

法國靠烏龍球險勝比利時，主力前鋒姆巴佩還是無法在運動戰破門。（歐新社）
法國靠烏龍球險勝比利時，主力前鋒姆巴佩還是無法在運動戰破門。（歐新社）

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