歐國盃／貝林翰傷停追平+凱恩延長賽頭錘 英格蘭逆轉

英格蘭貝靈漢(前)與凱恩是英格蘭逆轉兩大功臣。（美聯社）

2024年歐洲國家盃16強戰，外界看好的英格蘭隊6月30日憑著貝靈漢（Jude Bellingham）在傷停補時的倒掛金鉤將比賽扳平，延長賽時再由凱恩（Harry Kane）頭錘入網，最後全隊以2比1氣走斯洛伐克，驚險拿下勝利。

中央社引述法新社報導，有「三獅軍團」之稱的英格蘭隊在本屆歐國盃一直被認為是奪冠熱門，他們在重大賽事已長達58年未獲一冠，但斯洛伐克的舒藍茲（Ivan Schranz）在第25分鐘進球，讓英格蘭隊看來前途黯淡。

不過比賽最後6分鐘的傷停補時，貝靈漢在第5分鐘時神來一腳，為由邵斯蓋特（Gareth Southgate）領軍的英格蘭隊注入新生命。

接著在延長賽僅開始1分鐘後，英格蘭的凱恩頭錘破門，為7月6日對上瑞士的8強戰搶下門票。

斯洛伐克本有機會將領先優勢擴大一倍，當英格蘭失去球權時，斯洛伐克的斯特雷克（David Strelec）看到英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）遠離球門，試圖吊進空門，但未能射入。

然而，令人難以置信的轉折出現在比賽幾乎就要結束時，英格蘭開邊線球後，蓋伊（Marc Guehi）頂球來到貝靈漢身旁，貝靈漢在未停球的情況下以倒掛金鉤將球射入網中。