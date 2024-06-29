我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山39號碼頭海獅從2千隻銳減剩10隻 原因出爐

西南航空又出包 機師不顧警告「闖封閉跑道」起飛

歐國盃／比賽一度因天候暫停 德國擊敗丹麥闖8強

中央社／德國多特蒙德29日報導
德國勇闖歐國盃8強賽。（美聯社）
德國勇闖歐國盃8強賽。（美聯社）

歐國盃16強戰德國與丹麥之戰一度因天候狀況暫停，德國在下半場靠哈斐茨（Kai Havertz）的罰球和穆夏拉（Jamal Musiala）的進球，以2：0獲勝晉級。

德國與丹麥29日在上半場0：0戰成平手，下半場丹麥的安德森（Joachim Andersen）出現一次手球，哈斐茨在比賽第53分鐘罰球成功破網，讓德國取得1：0領先。

比賽第68分鐘，穆夏拉跟著攻破丹麥球門，讓德國領先兩球，最終以2：0拿下勝利。

德國此役的第2個進球，是穆夏拉個人在這次歐國盃進的第3球，這讓他目前與喬治亞的米考塔澤（Georges Mikautadze）並列進球王。

這場比賽一度面臨延後命運，因為踢到第35分鐘時，當地氣候大變，在風雨交加情況下，裁判曾喊出暫停，要兩隊球員離開球場。

暴雨、冰雹、強風、雷電交織之下，比賽暫停25分鐘才恢復進行。

東道主德國最終獲勝晉級，繼續朝在自家贏得冠軍的目標邁進。

然而，德國爭冠之路接下來或許會辛苦很多，因為他們下一戰的對手將是西班牙與喬治亞之戰的勝隊，而外界一般預料，勝方將是「無敵艦隊」西班牙。

德國 暴雨

上一則

NBA／黃蜂裁掉射手小柯瑞 節省400萬美元

下一則

MLB／大谷翔平第26轟出爐 6月12轟排道奇隊史第3

延伸閱讀

歐國盃／C羅沒開張 葡萄牙爆冷輸喬治亞

歐國盃／C羅沒開張 葡萄牙爆冷輸喬治亞
拿條件交換? 中國促德國遊說歐盟撤電動車加稅

拿條件交換? 中國促德國遊說歐盟撤電動車加稅
勸小羅斯福搶先德國造出原子彈 愛因斯坦親筆信拍賣估達400萬美元

勸小羅斯福搶先德國造出原子彈 愛因斯坦親筆信拍賣估達400萬美元
向農業開徵碳稅 丹麥開全球先河

向農業開徵碳稅 丹麥開全球先河

熱門新聞

詹皓晴（右）和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）。圖／劉雪貞提供（資料照）

柏林女網／中國金花組合 拍下詹皓晴台俄搭檔奪冠

2024-06-23 14:19
領著底薪的豪瑟在總冠軍賽期間表現優異。（美聯社）

NBA／綠衫軍瞄準連霸 欲先續約替補神射

2024-06-22 02:00
湯普森。(美聯社)

NBA／湯普森談約卡關 柯爾打溫情牌：我們都希望他回來

2024-06-25 23:00
美國隊在今年巴黎奧運集結詹姆斯（左）、柯瑞等超級巨星。（路透）

NBA／塞爾維亞「捧殺法」 主帥讚：今年美國隊比92夢幻隊更好

2024-06-28 23:56
謝淑薇（左）和比利時搭檔梅騰絲捧起伯明罕女網女子雙打冠軍盃。(美聯社)

伯明罕女網／輕鬆打趴中日組合 謝淑薇生涯35座金盃入袋

2024-06-23 13:38
泰托姆慶祝奪冠。 （路透）

NBA／26歲奪冠超越眾多巨星 泰托姆有望簽史上最大合約

2024-06-24 08:03

超人氣

更多 >
成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的
如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了
紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法
特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰

特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰
工作運不好...3大星座總是累得跟狗一樣 回報卻少之又少

工作運不好...3大星座總是累得跟狗一樣 回報卻少之又少