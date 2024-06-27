歐國盃／C羅沒開張 葡萄牙爆冷輸喬治亞

C羅領軍的葡萄牙隊敗給喬治亞隊。（歐新社）

2024年歐洲國家盃16強26日全數底定，喬治亞以2比0擊敗葡萄牙首次闖入大型賽事淘汰賽階段；羅馬尼亞踢平斯洛伐克共搭末班車；烏克蘭 雖也有4分積分，但無緣晉級。

16強將進行4天淘汰賽，每天2場，第1天將由瑞士出戰義大利、德國對丹麥；接下來是英格蘭對斯洛伐克、西班牙對喬治亞；第3天法國對比利 時、葡萄牙對斯洛維尼亞，最後1天則是羅馬尼亞對荷蘭、奧地利對土耳其。

中央社引述法新社報導，首次在歐國盃亮相的喬治亞必須在賽事拿下首勝才能進入16強。葡萄牙隊由足球明星「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo）領軍，先前即以F組冠軍身分晉級，總教練馬蒂內茲（Roberto Martinez）對球隊進行了8次調整。

對葡萄牙來說這是一個令人沮喪的夜晚，喬治亞門將馬馬達什維利（Giorgi Mamardashvili）精采的表現，屢次化解了葡萄牙的攻勢。

C羅雖以14球榮膺歐國盃進球紀錄保持人，但在本屆賽事中仍未開張。

喬治亞在贏得這場比賽後，成為「4支最佳分組第3名之一」並以此獲得晉級，世界排名第74的喬治亞將在下一役中迎戰勁敵西班牙。

另一方面，土耳其在漢堡（Hamburg）以2-1擊敗捷克後是以分組第2晉級，它將在萊比錫舉行的16強賽事中對上奧地利；至於2016歐國盃冠軍葡萄牙，則將在法蘭克福與斯洛維尼亞捉對廝殺。

稍早，在E組戲劇性的結局中，飽受戰爭蹂躪的烏克蘭儘管在小組賽拿到4分，但還是傷心地出局。

羅馬尼亞以1-1踢平斯洛伐克確保晉級所需分數，而烏克蘭努力以0-0踢平比利時就顯得仍有不足，因為E組4支球隊積分都是4分，但烏克蘭在首戰以0-3輸給羅馬尼亞，就淨勝球的球數在全組墊底。

歐國盃擴編成24支球隊以來，烏克蘭是第1支在小組賽拿下4分積分，卻未能晉級16強的球隊。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體Telegram寫道：「一個強大的國家是一個始終團結並相互支持的國家。無論是在失敗還是在勝利的時候。」

同樣是以「4支最佳分組第3名之一」晉級的斯洛伐克，接下來將在蓋爾森基興（Gelsenkirchen）迎戰從未拿過歐國盃冠軍的英格蘭。

羅馬尼亞則是在法蘭克福的比賽中後來居上，踢平斯洛伐克取得1分積分。這是羅馬尼亞24年來首次進入歐國盃淘汰賽，它的對手將是荷蘭隊。