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歐國盃／姆巴佩復出點球建功 生涯首度進球

體育新聞組／綜合報導
姆巴佩戴著面具出戰，在下半場姆巴佩點球破門完成個人生涯第一顆歐國盃進球。(美聯社)
姆巴佩戴著面具出戰，在下半場姆巴佩點球破門完成個人生涯第一顆歐國盃進球。(美聯社)

2024歐洲國家盃比賽25日結束了C組和D組的最後一輪小組賽爭奪，傳統三強法國、英格蘭和荷蘭隊均未能取勝，並不影響他們晉級16強。

新華社報導，D組當天的兩場比賽跌宕起伏，四支隊伍的即時排名幾度反轉，最終奧地利隊3：2力克荷蘭隊獲得小組頭名，法國隊1：1被波蘭隊逼平後，只得以小組第二的身分落入16強賽的「死亡」上半區。

法國頭號球星姆巴佩（Kylian Mbappe）本場復出成為全場焦點，他在下半場通過點球建功。先前數據統計姆巴佩在世界盃已經攻進12球，但歐國盃的進球數依然是0，這顆進球也終於讓他在歐國盃的進球數突破0球，比賽尾聲階段，波蘭隊同樣獲得一粒點球，萊萬(Robert Lewandowski)主罰命中將比分定格為1：1。

同組的另一場比賽中，奧地利隊兩度領先又兩度被荷蘭隊扳平，第80分鐘，薩比策為奧地利隊打入致勝進球。憑藉這場勝利，奧地利隊在D組中力壓法國、荷蘭兩強獲得頭名。

英格蘭25日以0：0戰平斯洛維尼亞，在歐國盃C組拿下榜首位置，躲過在16強淘汰賽對上地主隊德國的命運。

中央社引述法新社報導，英格蘭在本屆於德國舉辦的歐洲國家盃足球賽打得很悶，遲遲未能拿出最佳表現，25日在科隆（Cologne）對上斯洛維尼亞同樣乏善可陳，恐無法平息家鄉球迷的批評聲浪。

儘管如此，在C組另外兩隊丹麥和塞爾維亞同樣踢出0：0戰果後，英格蘭以1勝2和、積分5分拿下小組賽第1，成功晉級淘汰賽。

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）告訴英國獨立電視台（ITV）說，歐國盃開踢之前，球隊的目標就是拿下小組賽龍頭。

他說：「比賽真的非常非常不好踢。我們過去也經歷過，接下來會在淘汰賽端出更好表現，但願能再創佳績。不過無論下一輪比賽對手是誰，都將是一場龍爭虎鬥。」

由於6個小組的第3名之中，成績最好的4隊可以晉級16強，英格蘭30日將與哪支隊伍爭奪8強門票，還要等其他小組戰果出爐才知道。

C組的丹麥和斯洛維尼亞儘管積分同為3分，淨勝球數和進球數也相同，但丹麥因黃牌數比斯洛維尼亞少1張，進而拿下小組第2取得晉級，接下來將與德國捉對廝殺。

斯洛維尼亞同樣取得晉級，是國家隊首次在大賽中晉級淘汰賽階段。塞爾維亞則以積分2分在C組墊底，確定遭到淘汰。

2024年歐洲國家盃C組小組賽，英格蘭在25日以0：0戰平斯洛維尼亞。(美聯社)
2024年歐洲國家盃C組小組賽，英格蘭在25日以0：0戰平斯洛維尼亞。(美聯社)
2024年歐洲國家盃C組小組賽，英格蘭在25日以0：0戰平斯洛維尼亞。(歐新社)
2024年歐洲國家盃C組小組賽，英格蘭在25日以0：0戰平斯洛維尼亞。(歐新社)

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