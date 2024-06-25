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歐國盃／扎卡尼關鍵進球扳平 義大利闖16強

體育新聞組／綜合報導
扎卡尼扳平戰局，幫助義大利驚險闖進16強淘汰賽。（美聯社）
扎卡尼扳平戰局，幫助義大利驚險闖進16強淘汰賽。（美聯社）

義大利24日在下半場傷停補時階段靠扎卡尼（Mattia Zaccagni）進球扳平戰局，1：1與克羅埃西亞握手言和，在歐國盃B組排名第2，闖進16強淘汰賽。克羅埃西亞雖未獲勝，但仍有晉級機會。

中央社報導，這場在德國萊比錫進行的比賽，義大利前鋒扎卡尼在比賽時間幾乎用盡的情況下，攻進扳平比數的一球，助這支衛冕軍踢進2024年歐洲國家盃足球賽16強。這讓義大利球迷興奮的大聲歡呼，65歲的總教練斯帕萊蒂（Luciano Spalletti）也高興地衝向前。

晉級到淘汰賽階段，義大利首戰將對上瑞士。義大利驚險晉級的功臣就是扎卡尼，他在比賽剩下9分鐘時登場，並於傷停補時階段，在後衛卡拉菲奧里（Riccardo Calafiori）的突破、分球後，接獲傳球攻破對手球門。

義大利總教練斯帕萊蒂告訴義大利媒體天空體育（Sky Sport）說：「沒有人相信（能贏）了，只有球員們堅信不疑。」

扎卡尼扳平戰局，幫助義大利驚險闖進16強淘汰賽。（路透）
扎卡尼扳平戰局，幫助義大利驚險闖進16強淘汰賽。（路透）

義大利在小組賽戰績1勝1和1負，拿下4分積分，排在分組第2，僅次於3戰全勝、積分9分的西班牙。

克羅埃西亞在小組賽則是以2和1負，拿下2分積分，排在第3。由於6個小組的第3名之中，成績最好的4隊可以晉級16強，克羅埃西亞在能否搶下其中一張門票，還要等其他小組戰果出爐才知道。

莫德里奇打破歐國盃最老進球紀錄，但克羅埃西亞卻可能面臨小組賽提前淘汰的命運。（新...
莫德里奇打破歐國盃最老進球紀錄，但克羅埃西亞卻可能面臨小組賽提前淘汰的命運。（新華社）

中場莫德里奇（Luka Modric）24日差一點再次為克羅埃西亞的民族英雄。

兩隊上半場0：0踢平，下半場莫德里奇在比賽第55分鐘破門，幫助球隊領先。

38歲又289天的莫德里奇，打破奧地利的瓦斯蒂奇（Ivica Vastic）2008年寫下的38歲又257天紀錄，締造歐國盃史上最年長的進球紀錄。

義大利 足球 德國

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