歐國盃／德國補時「絕平」瑞士晉級 匈牙利讀秒「絕殺」蘇格蘭

德國前鋒菲爾克魯格（右二）23日在補時階段頭球破門，逼平戰局。（路透）

2024歐洲足球 錦標賽（UEFA Euro，簡稱歐國盃、歐洲盃）23日迎來A組最後一輪爭奪，兩場比賽都出現最後時刻的進球。德國 憑藉菲爾克魯格（Niclas Füllkrug）補時階段的頭球破門1：1戰平瑞士，以小組第一順利出線。而匈牙利讀秒「絕殺」以1：0戰勝蘇格蘭，位列小組第三保留出線希望。

德國此役延續前兩場小組賽的首發陣容，門將諾伊爾（Manuel Neuer）第18次代表國家隊在歐國盃出場，成為歐國盃歷史上出場最多的門將。

開場後德國控球占優，瑞士則堅持防守反擊。第17分鐘，德國安德里希（Robert Andrich）突施冷箭遠射得手，但影片助理裁判（VAR）隨後介入，判定穆夏拉（Jamal Musiala）犯規在先，進球取消。躲過一劫的瑞士在第28分鐘迎來「後福」，恩多耶（Dan Ndoye）門前搶點將比分改寫為1：0。

易邊再戰，德國久攻不下，反倒是瑞士的反擊打得有聲有色。補時階段，眼看德國將馬失前蹄，丟掉小組第一，兩位替補球員聯手上演「絕平」救主。勞姆（David Raum）邊路傳中，菲爾克魯格禁區中路高高躍起，一記勢大力沉的頭球將比分扳平，助德國搶到關鍵1分。

德國最終積7分位列小組第一，16強將面對C組第二名。瑞士積5分排名小組第二也順利出線。

A組當天另一場比賽中，蘇格蘭和匈牙利為小組出線做最後一搏。上半場匈牙利占據優勢，數次威脅對手球門。第69分鐘，場上發生揪心一幕，匈牙利前鋒沃爾高（Barnabás Varga）爭頂時與對方門將撞在一起，倒地後失去知覺，隨後被擔架抬離球場。

匈牙利前鋒沃爾高（中）23日在比賽中爭頂時與對方門將撞在一起，倒地後失去知覺，隨後被擔架抬離球場。（美聯社）

全場的高潮出現在補時最後時刻，匈牙利打出快速反擊，喬博特（Kevin Csoboth）接隊友禁區內倒三角傳球，冷靜推射破門，這粒金子般的進球讓匈牙利拿到寶貴的3分，位列小組第三，能否晉級16強還要看其他小組的比賽結果。

匈牙利前鋒喬博特（中）23日在讀秒階段射進「絕殺」一球。（路透）

本屆歐國盃共24隊參賽。小組賽分6個小組進行，每組前兩名以及4個成績最好的小組第三名晉級16強。