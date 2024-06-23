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歐國盃／多名球迷衝上場找C羅自拍打斷比賽 葡萄牙主帥：不該發生

新華社／多特蒙德22日電
歐國盃葡萄牙與土而其22日進行小組賽，途中有多名球迷衝上場內，找葡萄牙球星C羅（右）自拍，打斷比賽。（路透）
歐國盃葡萄牙與土而其22日進行小組賽，途中有多名球迷衝上場內，找葡萄牙球星C羅（右）自拍，打斷比賽。（路透）

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）到底有多火？據不完全統計，2024歐洲足球錦標賽（UEFA Euro，簡稱歐國盃、歐洲盃）22日葡萄牙與土耳其比賽現場，至少有6到7名球迷衝入場內，試圖與C羅擁抱或自拍合影。

本場比賽，C羅在下半場第56分鐘送出助攻，當時葡萄牙隊3：0領先，大局已定，球迷們的心思早已飛到了比賽之外。

第一個衝入場內的是一位身穿紅色訓練服的小球迷，他在第69分鐘繞過安保人員衝到了自己的偶像面前。面對小球迷C羅顯然心情還不錯，笑著與他自拍。隨後，在全場球迷的歡呼聲中，這名小球迷被安保人員護送離場。

有人與C羅合影成功，這無疑激發了更多球迷的熱情，場面逐漸失控，一個又一個球迷衝入場內，他們都拿出手機試圖與C羅自拍。甚至有身穿土耳其球衣的球迷也「叛變」了，進場後直奔C羅而來。一位衝進場沒能獲得C羅合影的小球迷，更是急得哇哇大哭。

比賽一次又一次被打斷，C羅的情緒也明顯受到影響，他先是沮喪地舉手，而後又有意識地躲避球迷的鏡頭。畢竟，他還在苦苦追尋自己本屆歐錦賽的第一個進球。

比賽結束後場面更加混亂，又有至少三名球迷衝入場內，但迅速被安保攔住。

對於C羅這樣的超級球星來說，球迷衝進場內早已是司空見慣。但在同一場比賽內連續這麼多次的球迷衝場，也是非常罕見。

葡萄牙隊中場「B席」柏納多席瓦（Bernardo Silva）感嘆：「因為有球迷進入球場而不得不停止比賽，這有點煩人，但這就是你想要在足球界獲得這麼大認可所需要付出的代價。」

「這很讓人擔憂，」葡萄牙主帥馬蒂內茲（Roberto Martínez）說，「我們都喜歡這些球迷，但如果（衝入場內）這些意圖是錯誤的，那將是一個非常困難的時刻。球員就會暴露在風險之下，我們需要小心，我認為這種情況不應該發生。」

「也許我們應該向球迷傳達這樣一個訊息──這不是正確的做法，你不會從中得到任何好處。（比賽中）球迷們在球場上奔跑，讓球員面臨如此大的風險不是好事。」

「我們很幸運，至少今天衝進場內的球迷的意圖都是好的。」馬蒂內茲說。

歐國盃葡萄牙與土而其22日進行小組賽，途中有多名球迷衝上場內，找葡萄牙球星C羅（...
歐國盃葡萄牙與土而其22日進行小組賽，途中有多名球迷衝上場內，找葡萄牙球星C羅（前）自拍，打斷比賽。（路透）
歐國盃葡萄牙與土而其22日進行小組賽，途中有多名球迷衝上場內，找葡萄牙球星C羅（...
歐國盃葡萄牙與土而其22日進行小組賽，途中有多名球迷衝上場內，找葡萄牙球星C羅（右一）自拍，打斷比賽。（路透）
歐國盃葡萄牙與土而其22日進行小組賽，途中有多名球迷衝上場內，找葡萄牙球星C羅（...
歐國盃葡萄牙與土而其22日進行小組賽，途中有多名球迷衝上場內，找葡萄牙球星C羅（右）自拍，打斷比賽。（路透）

C羅 足球 土耳其

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