歐國盃／葡萄牙主帥讚C羅無私橫傳「好榜樣」 追平助攻紀錄

C羅（右一）22日假動作引出守門員後，將球橫傳給隊友B費（左一），由B費射門得分。（歐新社）

在22日進行的2024歐洲足球 錦標賽（UEFA Euro，簡稱歐國盃、歐洲盃）F組第二輪比賽中，葡萄牙3：0大勝土耳其 ，提前晉級16強淘汰賽。「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo）本場送出歐國盃個人第八次助攻，追平歷史紀錄。

首輪比賽葡萄牙隊和土耳其隊雙雙取勝。由於當天F組第二輪的另一場比賽捷克和喬治亞戰平，因此本場葡萄牙和土耳其無論誰獲勝，都能直接鎖定小組第一。

土耳其在開場階段一度透過高位逼搶獲得幾次射門機會，但未能產生實質威脅。葡萄牙在第21分鐘率先打破僵局，門德斯（Nuno Mendes）左路下底傳中，後點無人盯防的「B席」柏納多席瓦（Bernardo Silva）包抄破門。

7分鐘後，土耳其門將和後衞出現嚴重溝通失誤，在未受壓迫的情況下，阿凱丁（Samet Akaydin）直接將球傳進自家球門。

易邊再戰，C羅在第56分鐘反越位成功，面對單刀機會他選擇無私橫傳，助攻「B費」費南德斯（Bruno Fernandes）推射空門得手，葡萄牙隊3：0鎖定勝局。

雖然前兩場小組賽C羅都沒能取得進球，但這個助攻讓他追平了捷克名宿波博斯基（Karel Poborský）的歐國盃歷史助攻紀錄。39歲的葡萄牙巨星目前是歐國盃歷史上出場最多、進球最多、助攻最多的球員。

「土耳其開局不錯，但我們取得進球後，就掌控了比賽。我們在防守端非常專注，非常開心能零封對手。」葡萄牙主教練馬蒂內茲（Roberto Martínez）賽後說。

馬蒂內茲對於C羅的助攻讚不絕口：「那是非同尋常的一幕。面對守門員，C羅把球傳給了B費。這是一個應該在足球學院展示的榜樣，表明團隊是最重要的。」

土耳其主教練蒙特拉（Vincenzo Montella）表示：「烏龍球是因為場上溝通失誤，有時這就是會發生，很不幸今天發生在我們身上。希望下一次是發生在我們的對手身上。」