歐國盃／比利時開賽73秒進球 擊退羅馬尼亞 E組4隊積分相同

首戰爆冷輸球的比利時，想要晉級仍得加把勁。(歐新社)

蒂利曼斯（Youri Tielemans）22日在比賽開踢後73秒就進球，率比利 時2：0擊敗羅馬尼亞，這讓歐國盃E組4隊各踢完兩戰後，戰績同為1勝1敗、積分也都是3分。

比利時小組賽首戰爆冷0：1輸給斯洛伐克，22日若再吞敗恐將遭到淘汰，所幸他們一開賽就進入狀況，迅速要到領先。

之後，德布勞內（Kevin De Bruyne）又在比賽第80分鐘為比利時攻進第2球，除讓他們鎖定勝利，也讓他們暫時排在分組第2。

22日比賽結束後，E組羅馬尼亞、比利時、斯洛伐克、烏克蘭 全部都踢了兩場比賽，戰績同為1勝、1負，積分也都是3分。羅馬尼亞因為進了3球而暫居分組第1，比利時前一戰只丟1球，加上22日攻進兩球，因此排名暫居第2。

E組最終會由哪兩隊晉級到淘汰賽階段的16強，目前仍未明朗。小組賽最後的兩場比賽將於26日進行，屆時比利時將對上烏克蘭，羅馬尼亞則將遭遇斯洛伐克。

比利時在國際足球 總會（FIFA）所做的世界排名上高居第3，17日卻爆出歐國盃史上最大冷門，以0：1敗給當時世界排名48的斯洛伐克。

目前世界排名47的羅馬尼亞22日積極應戰，想踢出E組另一場冷門，但比利時這一役不再當紙老虎，以優越實力分出勝負。

比利時隊長德布勞內說：「跟對斯洛伐克一戰的感覺一樣，我們踢得很好，不同的是，今天進了球，且贏得比賽。」

「我們犯了些錯誤、丟掉一些機會，但我們對自己的表現感到滿意，無論是進攻或防守都是。」