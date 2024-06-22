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歐國盃／葡萄牙輕取土耳其奪F組第1 前進16強

中央社／德國多特蒙德22日報導
C羅（左）率領葡萄牙順利拿下小組賽2連勝。（路透）
C羅（左）率領葡萄牙順利拿下小組賽2連勝。（路透）

葡萄牙22日在歐洲國家盃（UEFA Euro 2024）小組賽階段以3：0大勝土耳其，以F組龍頭之姿闖進淘汰賽階段的16強戰。

曾在2016年奪冠的葡萄牙，目前的狀態看來，完全是支志在歐國盃二度稱霸的強隊。葡萄牙陣中眾星雲集，對上實力差上一節的土耳其，踢起來更是輕鬆寫意。

這場比賽的第21分鐘，柏納多席瓦（Bernardo Silva）一記精采射門，率葡萄牙先馳得點。不久之後，在比賽第28分鐘，土耳其的阿凱丁（Samet Akaydin）將球傳進自家球門的烏龍球，讓葡萄牙2：0領先。

比賽進到下半場，費南德斯（Bruno Fernandes）在比賽第55分鐘接獲「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）傳球輕鬆攻破對手球門，讓葡萄牙將領先擴大到3：0，最終就以3球大勝土耳其。

現年39歲的C羅至少還有兩次機會成為歐國盃進球最年長的球員。葡萄牙總教練馬蒂內茲（Roberto Martinez）21日表示，C羅目前狀態極佳，能應付每4天1場的比賽。

馬蒂內茲22日賽後告訴記者：「C羅是名射手，徹徹底底的射手，他是為進球而生，但他殺到對方門將面前時，卻選擇傳出助攻給費南德斯。」

「這是值得給葡萄牙和全世界各隊看的一球，這說明團隊才是最重要的。」

葡萄牙目前兩戰全勝，已獲6分積分，確定能踢進淘汰賽階段，下一場在小組賽最後的一戰，將在完全沒有戰績壓力的情況下，對上目前在F組墊底的喬治亞。

但對22日輸球的土耳其來說，晉級並非已是囊中物，他們得在26日對上捷克一役，力保分組第2的位置。

土耳其 C羅

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